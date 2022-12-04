Чинні чемпіони світу стали на крок ближче до захисту свого титулу.

У неділю, 4 грудня, в рамках 1/8 фіналу чемпіонату світу-2022 з футболу збірна Франції зустрічалася з національною командою Польщі.

Поєдинок команд проходив на стадіоні "Ель-Тумама" в Досі і завершився впевненою перемогою діючих чемпіонів світу з рахунком 3:1.

Футболісти збірної Франції відкрили рахунок у грі на 44-й хвилині - з передачі Кіліана Мбаппе забив Олів'є Жиру. На 74-й хвилині французи швидко перейшли з оборони в атаку, Усман Дембеле зробив пас до штрафного, Мбаппе обробив м'яч і спокійно поклав його у верхній кут воріт. У компенсований час Мбаппе оформив дубль.

Відео дня

На 90+9-й хвилині поляк Роберт Левандовскі забив єдиний гол своєї команди з пенальті.

Франція - Польща - 3:1

Голи: Жиру, 44, Мбаппе, 74, 90+1 - Левандовскі, 90+9 (пен.)

Франція: Льоріс, Кунде (Дісасі, 90+2), Варан, Упамекано, Т. Ернандес, Чуамені (Фофана, 66), Рабьо, Дембеле (Коман, 76), Грізманн, Мбаппе, Жиру (Тюрам, 76)

Польща: Щесни, Кеш, Глік, Ківьор (Беднарек, 87), Берешинскі, Крихов'як (Бєлік, 71), Камінскі (Залевскі, 71), Зелінські, Шиманські (Мілік, 64), Франковскі (Гросіцкі, 87), Левандовскі

Попередження: Чуамені - Берешинскі, Кеш

Відео голів:

Як повідомляє статистичний портал Opta Sport, Кіліан Мбаппе став першим гравцем в історії, хто до досягнення 24 років зумів забити дев'ять м'ячів на чемпіонатах світу з футболу.

На рахунку Мбаппе вже п'ять голів на чемпіонаті світу в Катарі. Крім збірної Польщі, Мбаппе також забивав у ворота Австралії, а також зробив дубль у матчі з Данією. Ще чотири голи Мбаппе забив на попередньому мундіалі.

Також відзначимо, що гол у ворота збірної Польщі став знаковим для Олів'є Жиру. Завдяки цьому м'ячу 36-річний форвард став найкращим бомбардиром в історії збірної Франції.

Тепер на рахунку Жиру 52 забитих м'ячі, які він записав на свій рахунок в 117 матчах у складі головної команди країни. З вершини бомбардирського списку нападник змістив попереднього рекордсмена Тьєррі Анрі. На рахунку колишнього форварда збірної Франції 51 гол в 123 матчах.

Додамо, що в 1/4 фіналу ЧС-2022 збірна Франції зустрінеться з переможцем матчу Англії і Сенегалу. Вони проведуть свою гру також 4 грудня - о 21:00 за київським часом.

Нагадаємо, збірна Франції є чинним переможцем чемпіонату світу. В фіналі ЧС-2018 французи обіграли національну команду Хорватії.

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