Національна збірна Англії побореться за путівку до чвертьфіналу чемпіонату світу з представником Африки.

У неділю, 4 грудня, відбудеться поєдинок 1/8 фіналу чемпіонату світу з футболу між національними збірними Англії та Сенегалу.

Поєдинок пройде на стадіоні "Ель-Байт" в місті Ель-Хаур.

Збірна Англії дуже потужно стартувала на ЧС-2022, розгромивши в першому турі Іран (6:2). У другому турі англійці зіграли внічию проти команди США (0:0), а в заключному матчі групового етапу розбили Уельс (3:0). Команда Саутгейта набрала 7 очок і посіла перше місце в групіВ.

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Сенегал на стадії групового раунду мундіалю в Катарі поступився Нідерландам (0:2), потім здобув дві перемоги над Катаром (3:1) і Еквадором (2:1), що дозволило африканцям зайняти друге місце в групі А.

Англія - Сенегал: прогноз

Збірна Англії є фаворитом цього протистояння. Ставки на перемогу підопічних Гарета Саутгейта приймаються з коефіцієнтом 1,53. Нічия - 4,10. У свою чергу, тріумф збірної Сенегалу оцінюється коефіцієнтом - 7,60.

На прохід збірної Англії в 1/4 фіналу ЧС-2022 можна поставити з коефіцієнтом 1,24, Сенегалу - 4,30.

Найбільш вірогідним результатом матчу букмекери вважають перемогу збірної Англії з рахунком 1:0. Коефіцієнт на даний результат - 6,10.

Англія - Сенегал: трансляція

Поєдинок національних команд Англії та Сенегалу на території України в прямому ефірі можна буде подивитися на Київстар ТБ.

Також гра транслюватиметься регіональними каналами Суспільного, на сайті Суспільне Спорт, а також відеосервісі MEGOGO.

Стартовий свисток пролунає о 21:00 за київським часом.

Нагадаємо, фінальна частина чемпіонату світу в Катарі проходитиме з 20 листопада по 18 грудня 2022 року.

Чинним переможцем чемпіонату світу є національна збірна Франції, яка у фіналі ЧС-2018 обіграла Хорватію.

З повним розкладом матчів ЧС-2022 з футболу можна ознайомитися за посиланням.

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