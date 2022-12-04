У неділю, 4 грудня, відбудеться поєдинок 1/8 фіналу чемпіонату світу з футболу між національними збірними Англії та Сенегалу.
Поєдинок пройде на стадіоні "Ель-Байт" в місті Ель-Хаур.
Збірна Англії дуже потужно стартувала на ЧС-2022, розгромивши в першому турі Іран (6:2). У другому турі англійці зіграли внічию проти команди США (0:0), а в заключному матчі групового етапу розбили Уельс (3:0). Команда Саутгейта набрала 7 очок і посіла перше місце в групіВ.
Сенегал на стадії групового раунду мундіалю в Катарі поступився Нідерландам (0:2), потім здобув дві перемоги над Катаром (3:1) і Еквадором (2:1), що дозволило африканцям зайняти друге місце в групі А.
Англія - Сенегал: прогноз
Збірна Англії є фаворитом цього протистояння. Ставки на перемогу підопічних Гарета Саутгейта приймаються з коефіцієнтом 1,53. Нічия - 4,10. У свою чергу, тріумф збірної Сенегалу оцінюється коефіцієнтом - 7,60.
На прохід збірної Англії в 1/4 фіналу ЧС-2022 можна поставити з коефіцієнтом 1,24, Сенегалу - 4,30.
Найбільш вірогідним результатом матчу букмекери вважають перемогу збірної Англії з рахунком 1:0. Коефіцієнт на даний результат - 6,10.
Англія - Сенегал: трансляція
Поєдинок національних команд Англії та Сенегалу на території України в прямому ефірі можна буде подивитися на Київстар ТБ.
Також гра транслюватиметься регіональними каналами Суспільного, на сайті Суспільне Спорт, а також відеосервісі MEGOGO.
Стартовий свисток пролунає о 21:00 за київським часом.
Нагадаємо, фінальна частина чемпіонату світу в Катарі проходитиме з 20 листопада по 18 грудня 2022 року.
Чинним переможцем чемпіонату світу є національна збірна Франції, яка у фіналі ЧС-2018 обіграла Хорватію.
З повним розкладом матчів ЧС-2022 з футболу можна ознайомитися за посиланням.