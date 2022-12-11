Гаррі Кейн не впорався з нервами у вирішальний момент.

Збірна Франції стала останнім півфіналістом ЧС-2022 з футболу в Катарі. Команда Дідьє Дешама здолала серйозного суперника - збірну Англії.

У першому таймі рахунок відкрив Орельєн Чуамені, вразивши дальнім пострілом ворота Джордана Пікфорда. В другій половині зустрічі Гаррі Кейн реалізував пенальті й відновив паритет. На 78-й хвилині Олів'є Жиру забив переможний м'яч.

Потім Англія отримала ще одне право пробити пенальті. Кейн знову підійшов до одинадцятиметрової позначки, але схибив. Форвард "Тоттенхему" запустив м'яча вище воріт.

Відео дня

У підсумку Франція крокує до 1/2 фіналу мундіалю, де її вже чекає Марокко. Африканська збірна 10 грудня здолала португальську команду.

Англія – Франція – 1:2

Голи: Кейн, 54 (пен.) – Чуамені, 17, Жиру, 78

Англія: Пікфорд, Вокер, Магуайр, Стоунз (Гріліш, 90+8), Шоу, Райс, Беллінгхем, Хендерсон (Маунт, 79), Сака, Фоден (Решфорд, 85), Кейн

Франція: Льоріс, Кунде, Варан, Упамекано, Ернандес, Рабйо, Чуамені, Дембеле (Коман, 79), Грізманн, Мбаппе, Жиру

Нереалізований пенальті: Кейн, 84

Відео огляд матчу Англія - Франція

Хто вийшов у півфінал чемпіонату світу з футболу в Катарі

Хорватія перемогла Бразилію у серії післяматчевих пенальті, а Нідерланди поступилися Аргентині. 13 грудня Хорватія та Аргентина в особистій зустрічі визначать першого учасника фіналу.

14 грудня Марокко і Франція розіграють другу путівку до фіналу.

Цікаво, що на цьому мундіалі до четвірки найкращих збірних знову потрапили Хорватія та Франція, які були у фіналі ЧС-2018.