'Це була велика пауза': Харлан повідомила про повернення до змагань

Шаблістка поділилася, що братиме участь в змаганнях в Орлеані у Франції.

Дворазова олімпійська чемпіонка Ольга Харлан оголосила, що відновлює кар’єру після дворічної перерви, пов'язаної з народженням дитини. Новиною вона поділилася на своїй Facebook-сторінці.

Харлан зазначила, що це була велика пауза, і весь цей час їй хотілося повідомити про своє повернення до спорту:

"Рівно два роки тому я вийшла на доріжку на своїх останніх міжнародних змаганнях. Це була велика пауза. І весь цей час мені дуже хотілося сказати: "I’ll be back!" Але я вирішила ще трохи потримати цю новину при собі".

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36-річна шаблістка розповіла, що повернеться на доріжку вже за кілька тижнів. Відбудеться це у французькому Орлеані, де проходитиме етап Гран-прі.

"І ось цей момент настав…Я повертаюся на доріжку. Тепер уже в статусі матусі Впевнена, що буде нелегко. Але коли це мене лякало? See you in Orléans, France!", - йдеться в повідомленні українки.

Примітно, що в Орлеані в 2024 році вона вийшла на поміст востаннє. Тоді шаблістка посіла 17-те місце. Згодом Харлан повідомила, що бере паузу в кар'єрі через вагітність. 14 червня цього року в Ольги та її бойфренда - італійського фехтувальника Луїджі Самеле з'явилася на світ донька.

Ольга Харлан: останні новини

Раніше УНІАН повідомляв, що Харлан в день, коли її доньці, яку назвали Аріанна, виповнилося 2 місяці, виклала нові світлини малечі. Обличчя дівчинки спортсменка не показала, вона позувала у в'язаному боді та тримала за палець маму. Харлан вже понад шість років у стосунках з італійським шаблістом Луїджі Самеле. В 2024 році пара заручилася, але поки що офіційно вони не стали чоловіком та дружиною.

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