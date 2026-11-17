Остаточне рішення має ухвалити жіноча тенісна асоціація WTA.

"Нейтральна" білоруска Аріна Соболенко під час матчу проти українки Еліни Світоліної відзначилася ганебним вчинком. Вона нецензурно висловилася про українців. Тенісний оглядач та журналіст Джон Вертгайм в соцмережі Х пояснив, яке покарання чекатиме на Соболенко за негідну поведінку.

Остаточне рішення має ухвалити жіноча тенісна асоціація WTA. Вертгайм наголосив, що дисциплінарні органи не просто мають право, а зобов'язані застосувати штрафні санкції до білоруски.

Він нагадав, що кодекс поведінки гравців передбачає покарання не лише за образу суперників та офіційних осіб, але й за непристойні висловлювання на адресу вболівальників.

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Тому, на думку оглядача, з боку WTA було б максимально правильно не лише оштрафувати Соболенко на передбачену правилами суму, але й спрямувати ці гроші в український благодійний фонд.

Варто зазначити, що Соболенко фактично сама визнала свою провину, виклавши в соцмережі пост з поясненням щодо своєї лайки.

Соболенко заявила, що не ображала Еліну Світоліну і навіть побажала українці успіху у продовженні боротьби на Підсумковому турнірі. Її нібито довели до емоційного зриву вболівальники з українською символікою, які надто бурхливо реагували на кожну її помилку.

При цьому, білоруска визнала, що мала б "висловити своє розчарування в інший спосіб" і вибачилась перед тими, кого образила.

Підсумковий турнір WTA 2026

Раніше УНІАН повідомляв, що в фіналі Підсумкового турніру WTA 2026 українська тенісистка Еліна Світоліна поступилася "нейтральній" Міррі Андрєєвій. Поєдинок тривав 1 годину 48 хвилин і завершився з рахунком 5:7, 3:6. Це четверта участь Світоліної у Підсумковому турнірі. Вона тричі доходила до фіналу, а в 2018 році здобула перемогу. Цього року Світоліна завершує сезон на шостій позиції світового рейтингу .

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