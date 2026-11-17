"Нейтральна" білоруска Аріна Соболенко під час матчу проти українки Еліни Світоліної відзначилася ганебним вчинком. Вона нецензурно висловилася про українців. Тенісний оглядач та журналіст Джон Вертгайм в соцмережі Х пояснив, яке покарання чекатиме на Соболенко за негідну поведінку.
Остаточне рішення має ухвалити жіноча тенісна асоціація WTA. Вертгайм наголосив, що дисциплінарні органи не просто мають право, а зобов'язані застосувати штрафні санкції до білоруски.
Він нагадав, що кодекс поведінки гравців передбачає покарання не лише за образу суперників та офіційних осіб, але й за непристойні висловлювання на адресу вболівальників.
Тому, на думку оглядача, з боку WTA було б максимально правильно не лише оштрафувати Соболенко на передбачену правилами суму, але й спрямувати ці гроші в український благодійний фонд.
Варто зазначити, що Соболенко фактично сама визнала свою провину, виклавши в соцмережі пост з поясненням щодо своєї лайки.
Соболенко заявила, що не ображала Еліну Світоліну і навіть побажала українці успіху у продовженні боротьби на Підсумковому турнірі. Її нібито довели до емоційного зриву вболівальники з українською символікою, які надто бурхливо реагували на кожну її помилку.
При цьому, білоруска визнала, що мала б "висловити своє розчарування в інший спосіб" і вибачилась перед тими, кого образила.
Підсумковий турнір WTA 2026
Раніше УНІАН повідомляв, що в фіналі Підсумкового турніру WTA 2026 українська тенісистка Еліна Світоліна поступилася "нейтральній" Міррі Андрєєвій. Поєдинок тривав 1 годину 48 хвилин і завершився з рахунком 5:7, 3:6. Це четверта участь Світоліної у Підсумковому турнірі. Вона тричі доходила до фіналу, а в 2018 році здобула перемогу. Цього року Світоліна завершує сезон на шостій позиції світового рейтингу .