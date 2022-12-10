Кріштіану Роналду знову почав матч у запасі.

10 грудня відбувся матч 1/4 фіналу ЧС-2022 з футболу. Збірна Марокко несподівано обіграла національну команду Португалії.

Єдиний гол у поєдинку забив Ен-Несірі на 42-й хвилині. Нападник влучно головою вразив ворота Діого Кошти.

Додамо, що гравець Марокко Кеддіра отримав другу жовту картку на 90+3-й хвилині і був вилучений з поля.

Відео дня

Марокко - Португалія - 1:0

Гол: Ен-Несірі, 42

Марокко: Буну – Аттіят-Аллах, Ель Ямік, Саїсс (Дарі, 58), Хакімі – Амалла (Кеддіра, 65), Амрабат, Унахі – Буфаль (Абухляль, 81), Ен-Несірі (Банун, 65), Зієш (Жабран, 81)

Португалія: Кошта – Геррейру (Канселу, 51), Пепе, Діаш, Далот (Орта, 79) – Отавіо (Вітінья, 69), Невеш (Роналду, 52), Б. Сілва – Феліш, Рамуш (Леау, 69), Фернандеш

Відео переможного голу

Нагадаємо, на стадії 1/8 фіналу Марокко теж зробили сенсацію, коли в серії пенальті виграли в Іспанії. Португалія в минулому матчі відвантажила 6 голів Швейцарії.

Марокко тепер зіграють у півфіналі турніру з переможцем пари Англія - Франція. В іншому півфіналі Хорватія поміряється силами з Аргентиною.

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