Героєм зустрічі став молодий нападник Гонсалу Рамуш, який відзначився хет-триком.

У вівторок, 6 грудня, в рамках 1/8 фіналу чемпіонату світу з футболу відбувся поєдинок національних збірних Португалії та Швейцарії.

Зустріч команд пройшла на стадіоні "Лусаїл Айконік" і завершилася з рахунком 6:1 на користь португальців.

Рахунок у грі на 17-й хвилині зустрічі відкрив молодий португальський нападник Гонсалу Рамуш. На 33-й хвилині збірна Португалії подвоїла свою перевагу - Пепе забив головою після кутового.

На початку другого тайму Гонсалу Рамуш оформив дубль, а на 56-й хвилині Рафаел Геррейру забив четвертий м'яч португальців. На 58-й хвилині Швейцарія відіграла один м'яч - забив центральний захисник Мануель Аканджі. Проте, уникнути розгрому Швейцарії не вдалося. На 67-й хвилині Рамуш забив п'ятий м'яч португальців, оформивши хет-трик, а на 92-й хвилині Рафаел Леау забив шостий гол команди.

Португалія - Швейцарія - 6:1

Голи: Рамуш, 17, 51, 67, Пепе, 33, Геррейру, 55, Леау, 90+22 - Аканджі, 58

Португалія: Кошта, Далот, Діаш, Пепе, Геррейру, Б. Сілва (Невеш, 81), Карвалью, Отавіо (Вітінья, 74), Фернандеш (Леау, 87), Рамуш (Орта, 74), Феліш (Роналду, 74)

Швейцарія: Зоммер, Фернандес, Аканджі, Шер (Кемерт, 46), Родрігес, Фройлер (Сеферовіч, 54), Джака, Шакірі, Соу (Закарія, 54), Варгас (Окафор, 66), Эмболо (Яшарі, 89)

Огляд матчу:

Зазначимо, що португальці вперше у своїй історії забили шість голів у матчі плей-офф чемпіонату світу, а також втретє у своїй історії вийшли до чвертьфіналу чемпіонату світу. До цього вони дійшли до 1/4 фіналу в 1966 і 2006 роках.

Нагадаємо, збірна Португалії посіла перше місце в групі Н, набравши шість очок. Португальці здобули перемоги в матчах з Ганою (3:2) і Уругваєм (2:0), а в останньому турі поступилися Південній Кореї (1:2).

Збірна Швейцарії вийшла з групи G з другого місця з шістьма очками в активі. Швейцарці обіграли Камерун з рахунком 1:0, з тим же рахунком поступилися Бразилії і перемогли Сербію (3: 2).

В 1/4 фіналу ЧС-2022 збірна Португалії зіграє проти національної команди Марокко, яка сенсаційно вибила Іспанію в 1/8 фіналу.

Вас також можуть зацікавити новини: