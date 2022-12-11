Букмекери вважають головним фаворитом чемпіонату світу 2022 року команду Ліонеля Мессі.

У Катарі добігає завершення головна футбольна подія чотириріччя - чемпіонат світу-2022.

Напередодні матчів півфіналу катарського мундіалю аналітики зробили прогноз, хто стане найкращою командою всього турніру.

Котирування букмекерів змінилися після матчів 1/4 фіналу ЧС-2022. На цій стадії турнір покинув головний фаворит на думку букмекерів - збірна Бразилії, яка у серії післяматчевих пенальті поступилася Хорватії.

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Таким чином, після чвертьфіналів головним фаворитом мундіалю в Катарі, на думку букмекерів, є збірна Аргентини. На другій позиції в списку головних фаворитів ЧС йде збірна Франції.

Шанси Хорватії та Марокко на перемогу в ЧС-2022 не дуже високі.

Коефіцієнти букмекерів на ЧС-2022

Аргентина - 2,12

Франція - 2,67

Хорватія - 8,0

Марокко - 10,0

Додамо, що у півфіналі ЧС-2022 збірна Хорватії зіграє з Аргентиною, а Франція поміряється силами з головною сенсацією турніру - збірною Марокко.

Розклад матчів 1/2 фіналу ЧС-2022

13 грудня

21:00 Аргентина - Хорватія

14 грудня

21:00 Франція - Марокко

Нагадаємо, чинним переможцем чемпіонату світу є національна збірна Франції, яка у фіналі ЧС-2018 обіграла Хорватію.

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