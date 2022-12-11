У Катарі добігає завершення головна футбольна подія чотириріччя - чемпіонат світу-2022.
Напередодні матчів півфіналу катарського мундіалю аналітики зробили прогноз, хто стане найкращою командою всього турніру.
Котирування букмекерів змінилися після матчів 1/4 фіналу ЧС-2022. На цій стадії турнір покинув головний фаворит на думку букмекерів - збірна Бразилії, яка у серії післяматчевих пенальті поступилася Хорватії.
Таким чином, після чвертьфіналів головним фаворитом мундіалю в Катарі, на думку букмекерів, є збірна Аргентини. На другій позиції в списку головних фаворитів ЧС йде збірна Франції.
Шанси Хорватії та Марокко на перемогу в ЧС-2022 не дуже високі.
Коефіцієнти букмекерів на ЧС-2022
- Аргентина - 2,12
- Франція - 2,67
- Хорватія - 8,0
- Марокко - 10,0
Додамо, що у півфіналі ЧС-2022 збірна Хорватії зіграє з Аргентиною, а Франція поміряється силами з головною сенсацією турніру - збірною Марокко.
Розклад матчів 1/2 фіналу ЧС-2022
13 грудня
21:00 Аргентина - Хорватія
14 грудня
21:00 Франція - Марокко
Нагадаємо, чинним переможцем чемпіонату світу є національна збірна Франції, яка у фіналі ЧС-2018 обіграла Хорватію.