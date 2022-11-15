Збірну Бразилії вважають головним претендентом на перемогу на чемпіонаті світу-2022.

У неділю, 20 листопада, в Катарі стартує чемпіонат світу-2022 з футболу.

За титул найкращої команди планети позмагаються 32 національні збірні: 31 команда виборола право зіграти на мундіалі в кваліфікаційних матчах, а Катару дісталася автоматична путівка як господареві турніру.

Букмекери назвали фаворита світової першості з футболу.

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На думку аналітиків, чемпіоном з більшою часткою ймовірності повинна стати збірна Бразилії. Коефіцієнт на перемогу п'ятикратних чемпіонів світу встановлений на позначці - 4,75.

Варто зазначити, що бразильська команда в останній раз завойовувала кубок світу в далекому 2002 році.

Також в першу трійку фаворитів входять команди Франції та Англії, коефіцієнт на чемпіонство яких - 6,50.

У п'ятірку фаворитів ЧС-2022 також входять Аргентина та Іспанія.

Відзначимо, що капітан аргентинців Ліонель Мессі вже оголосив, що Катар стане його останнім ЧС в кар'єрі. Коефіцієнт на перемогу його команди становить - 8,50. На Іспанію дають коефіцієнт - 9,00.

Португалія Кріштіану Роналду всього лише на дев'ятому місці в списку фаворитів мундіалю - коефіцієнт на їх тріумф становить 15,00. Вищі шанси у збірних Нідерландів і Бельгії - коефіцієнт 13,00, а також Німеччини - 10,00.

Головними аутсайдерами з коефіцієнтом 751,00 стали Іран, Саудівська Аравія і Коста-Ріка.

Крім того, букмекери назвали головних претендентів на перемогу в гонці бомбардирів на ЧС-2022.

Фаворитом тут є найкращий бомбардир минулого ЧС - англієць Харрі Кейн з коефіцієнтом 9,00. На француза Кіліана Мбаппе дають коефіцієнт 10,00, а на бразильця Неймара - 11,00.

У п'ятірку також входять Карім Бензема, який виграв "Золотий м'яч-2022", і Ліонель Мессі: французу аналітики виставили коефіцієнт 12,00, а аргентинцеві - 13,00. Шанси Кріштіану Роналду отримати "Золоту бутсу" мундіалю в Катарі оцінюються коефіцієнтом - 17,00.

ЧС-2022 з футболу: що потрібно знати про турнір

Чемпіонат світу з футболу відбудеться в Катарі з 20 листопада по 18 грудня. Стартує мундіаль матчем між збірними Катару та Еквадору.

За всю історію проведення чемпіонатів світу тільки вісім збірних змогли завоювати цей трофей. Найбільша кількість чемпіонських титулів у Бразилії - п'ять. Німеччина та Італія перемагали на ЧС чотири рази.

Двічі ставали чемпіонами світу Аргентина, Франція та Уругвай.

По одному разу звання найсильнішої команди світу завойовували Англія та Іспанія.

Чинним переможцем чемпіонату світу є національна збірна Франції, яка у фіналі ЧС-2018 обіграла Хорватію.

Мундіаль в Катарі стане останнім, в якому візьмуть участь 32 команди. Починаючи з 2026 року, турнір буде збирати відразу 48 найкращих команд світу.

В Україні матчі ЧС-2022 з футболу можна буде подивитися на каналі "Суспільне Спорт" і медіасервісі MEGOGO.

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