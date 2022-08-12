Міжнародна федерація футболу (ФІФА) схвалила перенесення старту чемпіонату світу-2022, який повинен пройти в листопаді - грудні в Катарі.
Церемонія і матч-відкриття на стадіоні Аль-Бейт відбудуться 20 листопада, а не 21-го, як було заплановано раніше, повідомляє офіційний сайт ФІФА.
Завдяки цим змінам збережеться традиція ЧС, згідно з якою турнір починають чемпіони або збірна господарів.
У попередньому графіку Катар відправили на третій слот 21 листопада. Турнір мали розпочати матчем Сенегал - Нідерланди.
Рада ФІФА одноголосним рішенням змінила розклад. Поєдинок Катар - Еквадор перенесли окремо на 20 листопада, а його слот наступного дня отримає зустріч Сенегал - Нідерланди. Власники квитків ніяк не постраждають і можуть розраховувати на підтримку ФІФА у вирішенні незручностей.
Спочатку розклад першого ігрового дня (21 листопада) виглядав так:
- 12:00 Сенегал - Нідерланди
- 15:00 Англія - Іран
- 18:00 Катар - Еквадор
- 21:00 США - Уельс
Тепер, після рішення ФІФА про перенесення, він виглядає наступним чином:
20 листопада
- 18:00 Катар - Еквадор
21 листопада
- 15:00 Англія - Іран
- 18:00 Сенегал - Нідерланди
- 21:00 США - Уельс
Тобто зрушився ще й початок матчу Сенегал - Нідерланди: замість 12:00 він розпочнеться о 18:00 за київським часом.
Нагадаємо, вперше в історії чемпіонат світу проводитимуть посеред європейського клубного сезону. Мундіаль в Катарі запланований з 20 листопада по 18 грудня.