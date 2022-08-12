Змагання почнуться трохи раніше, ніж це було заплановано раніше.

Міжнародна федерація футболу (ФІФА) схвалила перенесення старту чемпіонату світу-2022, який повинен пройти в листопаді - грудні в Катарі.

Церемонія і матч-відкриття на стадіоні Аль-Бейт відбудуться 20 листопада, а не 21-го, як було заплановано раніше, повідомляє офіційний сайт ФІФА.

Завдяки цим змінам збережеться традиція ЧС, згідно з якою турнір починають чемпіони або збірна господарів.

У попередньому графіку Катар відправили на третій слот 21 листопада. Турнір мали розпочати матчем Сенегал - Нідерланди.

Рада ФІФА одноголосним рішенням змінила розклад. Поєдинок Катар - Еквадор перенесли окремо на 20 листопада, а його слот наступного дня отримає зустріч Сенегал - Нідерланди. Власники квитків ніяк не постраждають і можуть розраховувати на підтримку ФІФА у вирішенні незручностей.

Спочатку розклад першого ігрового дня (21 листопада) виглядав так:

12:00 Сенегал - Нідерланди

15:00 Англія - Іран

18:00 Катар - Еквадор

21:00 США - Уельс

Тепер, після рішення ФІФА про перенесення, він виглядає наступним чином:

20 листопада

18:00 Катар - Еквадор

21 листопада

15:00 Англія - Іран

18:00 Сенегал - Нідерланди

21:00 США - Уельс

Тобто зрушився ще й початок матчу Сенегал - Нідерланди: замість 12:00 він розпочнеться о 18:00 за київським часом.

Нагадаємо, вперше в історії чемпіонат світу проводитимуть посеред європейського клубного сезону. Мундіаль в Катарі запланований з 20 листопада по 18 грудня.

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