Збірні Хорватії та Аргентини визначать першого фіналіста мундіалю в Катарі.

У вівторок, 13 грудня, в рамках 1/2 фіналу чемпіонату світу-2022 з футболу відбудеться поєдинок національних збірних Хорватії та Аргентини.

Зустріч пройде на стадіоні "Лусаїл-Айконік" в місті Лусаїл.

Аргентина - Хорватія: прогноз букмекерів на матч 1/2 фіналу ЧС-2022

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Збірна Аргентини на шляху до півфіналу катарського мундіалю в 1/8 фіналу обіграла національну команду Австралії (2:1) , а в чвертьфіналі вибила збірну Нідерландів у серії пенальті.

На стадії групового етапу "альбіселесте" посіли перше місце в групі з Мексикою (2:0), Польщею (2:0) і Саудівською Аравією (1:2).

Хорватія на другому ЧС поспіль дійшла до стадії півфіналу. В 1/8 фіналу хорвати вибили в серії пенальті збірну Японії, а у чвертьфіналі, також у серії пенальті, сенсаційно переграли головного фаворита ЧС-2022 - національну команду Бразилії.

На стадії групового турніру Хорватія посіла друге місце в квартеті F зі збірними Марокко (0:0), Канади (4:1) і Бельгії (0:0).

Аргентина - Хорватія: трансляція

Поєдинок півфіналу катарського мундіалю між збірними Аргентини та Хорватії на території України в прямому ефірі можна буде подивитися на Київстар ТБ.

Також гра транслюватиметься регіональними каналами Cуспільного, на сайті Cуспільне Спорт, а також відеосервісі MEGOGO.

Стартовий свисток пролунає о 21:00 за київським часом.

Додамо, що переможець поєдинку Аргентина - Хорватія у фіналі ЧС-2022 гратиме проти сильнішого в протистоянні національних команд Марокко та Франції.

Нагадаємо, Хорватія є фіналістом минулого розіграшу чемпіонату світу з футболу. У фіналі ЧС-2018 хорвати програли збірній Франції.

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