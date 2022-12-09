Збірна Марокко спробує створити ще одну сенсацію і вийти в півфінал мундіалю в Катарі.

У суботу, 10 грудня, в рамках 1/4 фіналу чемпіонату світу з футболу зустрінуться національні збірні Марокко та Франції.

Зустріч команд пройде на стадіоні "Ель-Тумама" в місті Доха.

Збірна Марокко в рамках групового етапу зіграла внічию з Хорватією (0:0), сенсаційно обграла Бельгію (2:0) і в заключному турі розібралася з Канадою (2:1).

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В 1/8 фіналу ЧС-2022 марокканці створили ще одну сенсацію, вибивши з турніру збірну Іспанії. В основний час команди зіграли внічию 0:0, а в серії пенальті команда з Африки виграла з рахунком 3:0.

Національна команда Португалії на шляху в плей-офф перемогла Збірні Гани (3:2) і Уругваю (2:0), а в третьому турі групового раунду програла Південній Кореї (1:2).

В 1/8 фіналу катарського мундіалю португальці завдали нищівної поразки збірній Швейцарії (6:1).

Марокко - Португалія: прогноз

На думку букмекерів, явним фаворитом цієї пари є європейська команда. Зробити ставку на перемогу Португалії можна з коефіцієнтом 1,70. Ставки на Марокко приймаються з коефіцієнтом 5,70. Нічию оцінюється коефіцієнтом 3,80.

Букмекери сумніваються, що матч буде результативним. Ставки на тотал більше 2,5 гола приймають з коефіцієнтом 2,23, на менше - 1,74. Якщо обидві команди заб'ють, зіграє ставка з коефіцієнтом 2,14.

Аналітики вважають, що зустріч Марокко і Португалії, найімовірніше, завершиться мінімальною перемогою з рахунком 1:0 на користь португальської збірної, коефіцієнт на даний результат - 5,80.

Вихід представника Африки в півфінал мундіалю оцінений котируванням 3,50. Підсумковий тріумф Португалії оцінюється коефіцієнтом 1,33.

Марокко - Португалія: трансляція

В Україні матч 1/4 фіналу ЧС-2022 між командами Марокко та Португалії в прямому ефірі покаже лише відеосервіс MEGOGO.

В ефірі місцевих телеканалів суспільного матч буде показаний в повторі.

Стартовий свисток пролунає о 17:00 за київським часом.

Додамо, що переможець пари Марокко - Португалія в 1/2 фіналу ЧС-2022 гратиме проти найсильнішого в дуелі Англія - Франція. Ці команди свій матч 1/4 фіналу проведуть також 10 грудня, але о 21:00 за київським часом.

Нагадаємо, фінальна частина чемпіонату світу в Катарі проходитиме з 20 листопада по 18 грудня 2022 року.

Чинним переможцем чемпіонату світу є національна збірна Франції, яка у фіналі ЧС-2018 обіграла Хорватію.

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