Перемогу французам принесли голи Тео Ернандеса і Рандаля Коло Муані.

У середу, 14 грудня, відбувся другий поєдинок 1/2 фіналу чемпіонату світу з футболу, в якому збірна Франції зустрічалася з національною командою Марокко.

Гра проходила на стадіоні "Ель-Байт" в місті Ель-Хаур і завершилася перемогою команди Дідьє Дешама.

Футболісти збірної Франції досить швидко відкрили рахунок у грі - на 5-й хвилині відзначився Тео Ернандес. Захисник "синіх" після рикошету зумів підлаштуватися під м'яч, що летів у повітрі, і в акробатичному стрибку відправив його у ворота.

Відео дня

У першому таймі і у Франції, і у Марокко були небезпечні моменти, про що говорять два попадання в штангу з боку обох команд, проте більше забитих голів глядачі не побачили.

На 79-й хвилині поєдинку Кіліан Мбаппе продемонстрував чудеса своєї техніки, француз обіграв кілька футболістів Марокко і пробив по воротах - м'яч рикошетом відлетів на дальню штангу, де залишився один Коло Муані, який і відправив м'яч у ворота.

Франція - Марокко - 2:0

Гол: Ернандес, 5, Коло Муані, 79

Франція: Льоріс, Кунде, Варан, Конате, Тео Ернандес, Чуамені, Фофана, Дембеле (Коло Муані, 78), Грізманн, Мбаппе, Жиру (Тюрам, 65)

Марокко: Буну, Хакімі, Ель Ямік, Саїсс (Амалла, 21 (Ез Абді, 78), Агерд, Мазрауі (Аттіат-Аллаль, 46), Амрабат, Унагі, Зієш, Ен-Несірі (Хамдалла, 66), Буфаль (Абухлаль, 66)

Відео голів:

Відзначимо, що гол Тео Ернандеса, за даними статистичного порталу Opta Sport, став найшвидшим забитим м'ячем в рамках півфіналів ЧС з 1958 року. На мундіалі 1958 року в півфіналі футболіст збірної Бразилії Вава зумів забити м'яч у ворота Франції вже на другій хвилині зустрічі. Матч закінчився з рахунком 5:2 на користь "селесао", а хет-триком відзначився легендарний нападник Пеле.

Також відзначимо досягнення воротаря збірної Франції Уго Льоріса, який зіграв свій 19-й матч в рамках чемпіонатів світу. Таким чином, француз повторив рекорд німецького воротаря Мануеля Нойєра за кількістю зіграних матчів на першостях планети.

Додамо, що збірна Марокко стала головною сенсацією мундіалю в Катарі. На стадії групового етапу африканська команда посіла перше місце в квартеті F з Бельгією (2:0), Хорватією (0:0) і Канадою (2:1).

В 1/8 фіналу збірна Марокко сенсаційно вибила з турніру збірну Іспанії, а в 1/4 фіналу відправила додому збірну Португалії з Кріштіану Роналду.

Вихід до півфіналу на цьому турнірі є найкращим досягненням в історії виступів марокканської збірної на чемпіонатах світу. Раніше найкращим досягненням Марокко був вихід в 1/8 фіналу на ЧС 1986 року.

У фіналі ЧС-2022 збірна Франції зіграє проти Аргентини, яка днем раніше у своєму матчі 1/2 фіналу розгромила Хорватію з рахунком 3:0. Матч заплановано на 18 грудня.

Збірна Марокко, в свою чергу, зіграє проти Хорватії в матчі за третє місце. Цей поєдинок відбудеться 17 грудня.

Нагадаємо, збірна Франції є чинним переможцем чемпіонату світу. В фіналі ЧС-2018 підопічні Дідьє Дешама обіграли Хорватію.

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