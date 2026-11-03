'Шахтар' зазнав другої поспіль поразки у Лізі чемпіонів

Поєдинок було зіграно на стадіоні "Стемфорд Брідж".

Відбувся матч четвертого туру Ліги чемпіонів УЄФА, у якому зустрілись донецький "Шахтар" і лісабонський "Спортінг". Гра закінчилась з рахунком 0:1 на користь португальців.

У першому таймі була мінімальна кількість небезпечних моментів в команди не змогли забити бодай гол.

Рахунок був відкритий на 59-ій хвилині, коли після метушні у штрафному "Шахтаря" Думбія виявився найспритнішим і в один дотик пробив повз Різника. В останні пів години "гірники" намагалися зрівняти рахунок, але забити не зуміли.

Відео дня

Ліга чемпіонів. 4-й тур. Етап ліги

"Шахтар" - "Спортінг" - 0:1

Гол: Думбія, 59

Попередження: Ізакі, 74 - Араухо, 66

"Шахтар": Різник, Бондар, Марлон Гомес (Траоре, 83), Кауан Еліас, Педро Енріке, Вінісіус Тобіас, Матвієнко (к) (Мейрелліш, 90), Очеретько, Назарина (Ізакі, 67), Аліссон (Феррейра, 90), Глейкер Мендоса (Невертон, 67).

"Спортінг": Сілва, Андерсен, Альтіміра, Іоаннідіс (Салазар, 70), Катамо (Фресенда, 83), Араухо, Інасіу (к), Куарежма, Фелісісімо (Блопа, 88), Думбія (Сімоеш, 88), Суарес.

Поєдинок було зіграно на стадіоні "Стемфорд Брідж". Таким чином, після 4-ох турів "гірники" мають 4 очка.

Новини футболу

Раніше журналіст Рудольф Патрік Бейтмен повідомляв, що лондонський "Тоттенгем" розглядає можливість дострокового розірвання договору оренди українського вінгера Михайла Мудрика вже в січні.

"У "Тоттенгемі" вважають, що припустилися помилки з Михайлом Мудриком, і у зв'язку з цим мають намір розірвати договір про оренду в січні. Очікується, що і Вілсон Одоберт, і Хаві Сімонс повернуться на поле до кінця січня", - написав він.

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