Кріштіану Роналду представили в якості футболіста "Аль-Насра".

Знаменитий нападник збірної Португалії Кріштіану Роналду остаточно завершив свій перехід в "Аль-Наср".

У вівторок, 3 січня, в Ер-Ріяді 37-річний футболіст дав свою першу прес-конференцію в якості гравця саудівського клубу.

В ході прес-конференції зірковий форвард осоромився, сказавши, що буде грати в Південно-Африканській Республіці. Насправді "Аль-Наср" - клуб Саудівської Аравії.

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"Для мене нічого страшного в тому, що моя кар'єра продовжиться в ПАР. Думка людей на цю тему мене не цікавить", - сказав спортсмен на прес-конференції.

Cristiano Ronaldo accidentally said he was playing in South Africa 😅pic.twitter.com/2wjlh5giQ5 — SPORTbible (@sportbible) January 3, 2023

Крім того, Кріштіану Роналду зробив ще кілька різких заяв. Зокрема, португалець сказав, що його історія в Європі закінчена.

"У європейському футболі моя робота завершена. Я виграв усе, що міг. Це - нове випробування. У мене були пропозиції з Бразилії, Австралії, США, Португалії, але я пообіцяв "Аль-Насру", що перейду до них.

Це не кінець для мене. Чемпіонат Саудівської Аравії дуже складний. Я знаю, що люди цього не знають. Я тут для того, щоб змінити ментальність і те, як люди дивляться на футбол в Саудівській Аравії", - заявив Роналду.

Також Кріштіану назвав себе унікальним футболістом.

"Я унікальний гравець. Я знищив всі рекорди в Європі і я зроблю це тут. Тому що я унікальний гравець. Для мене це норма. У мене унікальний контракт, тому що я унікальний гравець", - резюмував португалець.

Додамо, що після прес-конференції відбулася офіційна презентація Кріштіану Роналду.

Зірковий португалець постав перед уболівальниками у формі "Аль-Насра" з номером "7".

За інформацією ЗМІ, презентацію Роналду на стадіоні "Мрсул-парк" відвідало близько 30 тисяч осіб. Вхід на арену коштував три фунти, а всі виручені кошти підуть на благодійність.

Walks of the greatness 🐐💛 pic.twitter.com/7FzLZSchQ5 — AlNassr FC (@AlNassrFC_EN) January 3, 2023

Нагадаємо, контракт Роналду з "Аль-Насром" розрахований до 2025 року. Португалець зароблятиме до 200 мільйонів доларів на рік у новому клубі.

Також з'явилася інформація, що у контракті португальця з аравійцями є пункт, згідно з яким Роналду може перейти в англійський "Ньюкасл", якщо команда Едді Хау кваліфікується в Лігу чемпіонів.

До переходу в"Аль-Наср" Роналду виступав за "Манчестер Юнайтед", який покинув у листопаді 2022 року.

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