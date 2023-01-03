Кріштіану Роналду все ще може пограти в Лізі чемпіонів УЄФА.

Знаменитий португальський нападник Кріштіану Роналду напередодні офіційно став футболістом "Аль-Насра" з Саудівської Аравії.

Гравець збірної Португалії підписав контракт з саудівським клубом до літа 2025 року. Однак, як повідомляє іспанське видання Marca, вже в наступному сезоні Кріштіану може повернутися в Європу.

Джерело повідомляє, що в контракті португальця є спеціальний пункт, згідно з яким Роналду може на правах оренди перейти в англійський "Ньюкасл", якщо "сороки" за підсумками цього сезону АПЛ кваліфікуються в Лігу чемпіонів.

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Варто відзначити, що "Ньюкасл" належить Державному інвестиційному фонду Саудівської Аравії, який має хороші зв'язки з керівництвом "Аль-Насра". Отже, такий трансфер цілком імовірний.

Крім того, Роналду багато разів відзначав, що все ще хоче грати в Лізі чемпіонів і залишитися рекордсменом найпрестижнішого клубного турніру Європи. На даний момент саме португалець є найкращим бомбардиром в історії Ліги чемпіонів. На рахунку Роналду 140 голів, що на 11 більше, ніж у його найближчого переслідувача - форварда ПСЖ Ліонеля Мессі.

У нинішньому сезоні АПЛ "Ньюкасл" йде на третій позиції і має реальні шанси кваліфікуватися в Лігу чемпіонів.

В угоді Роналду з "Аль-Насром" є ще один цікавий пункт. Як стверджує CBS Sports, Кріштіану має право змінювати тренерів команди за власним бажанням.

Нинішнім головним тренером "Аль-Насра" є Руді Гарсія, який раніше працював у французьких "Ліоні" і "Марселі".

Нагадаємо, перед стартом ЧС-2022 з футболу Кріштіану Роналду розірвав контракт з "Манчестер Юнайтед" частково через конфлікт з головним тренером "червоних дияволів" Еріком тен Хагом.

В "Аль-Насрі", ймовірно, таких проблем у зіркового нападника не буде. Якщо тренер його не влаштує, клуб запросить іншого.

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