Михайло Мудрик потрапив у сферу інтересів ще одного англійського клубу.

Півзахисник національної збірної України і "Шахтаря" Михайло Мудрик зацікавив англійський "Ньюкасл".

Як повідомляє видання iNews, керівництво "сорок" готове задовольнити запити "гірників" у розмірі 50 мільйонів євро.

Скаути "сорок" позитивно оцінили Мудрика після перегляду в матчах Ліги чемпіонів і за збірну України.

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Однак, в боротьбі за Мудрика "Ньюкаслу" потрібно виграти конкуренцію У інших клубів АПЛ - "Арсенала", "Евертона", "Брентфорда" і "Брайтона".

У літнє трансферне вікно "Брентфорд" готовий був віддати 30 мільйонів євро за Михайла Мудрика, але "Шахтар" відхилив цю пропозицію. Керівництво "гірників" має намір виручити за свого головного таланта не менше 50 мільйонів євро.

Варто відзначити, що для заможних саудівських власників "Ньюкасла" навіть 50 мільйонів не стануть проблемою.

Нагадаємо, "Ньюкасл" перейшов у володіння фонду державних інвестицій уряду Саудівської Аравії (PIF – Public Investment Fund). Найбагатший формально приватний фонд у світі придбав "Ньюкасл" за 360 млн євро. Фонд очолює наслідний принц Мохамед бен Салман.

Як повідомляють британські ЗМІ, статки нових власників "сорок" оцінюються приблизно в 320 мільярдів фунтів, що в 14 разів більше стану нинішнього власника "Манчестер Сіті", що вважався до цього найбагатшим власником футбольного клубу в світі.

У поточному сезоні Михайло Мудрик провів за "Шахтар" 5 матчів, в яких забив 2 голи і віддав 3 результативні передачі.

Угода Мудрика з "Шахтарем" розрахована до кінця 2026 року. Портал Transfermarkt оцінює українського футболіста в 15 мільйонів євро.

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