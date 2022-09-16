Михайло Мудрик вразив своєю грою скаутів мадридського "Реала".

Футболіст донецького "Шахтаря" і національної збірної України Михайло Мудрик потрапив у сферу інтересів чинного переможця Ліги чемпіонів - іспанського "Реала".

Як повідомляє видання DefensaCentral, 21-річний вінгер вразив скаутів мадридського гранда своєю грою в стартових двох турах групового турніру Ліги чемпіонів.

За відомостями джерела, мадридський клуб оцінить ймовірність підписання Мудрика після очних поєдинків з "гірниками", які відбудуться 5 і 11 жовтня.

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Додамо, що в літнє трансферне вікно Михайлом Мудриком цікавилися англійські клуби "Арсенал", "Евертон" і "Брентфорд", а також німецький "Байєр" і французька "Ніцца".

Чинна угода Мудрика з "Шахтарем" діє до кінця 2026 року. Портал Transfermarkt оцінює талановитого футболіста в 15 мільйонів євро.

У нинішньому сезоні Михайло Мудрик відзначився двома забитими голами і трьома результативними передачами в п'яти матчах за "Шахтар" у всіх турнірах.

Раніше УНІАН повідомляв, що англійський "Евертон", кольори якого захищає Віталій Миколенко, розглядає варіант з трансфером Мудрика в зимове трансферне вікно.

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