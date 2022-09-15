Михайло Мудрик забиває у двох стартових матчах "Шахтаря" в Лізі чемпіонів.

У середу, 14 вересня, в рамках другого туру групового турніру Ліги чемпіонів донецький "Шахтар" протистояв шотландському "Селтіку".

Поєдинок завершився внічию 1:1.

Гол у складі "Шахтаря" в цьому матчі забив молодий талант "гірників" Михайло Мудрик. На 29-й хвилині зустрічі вінгер відзначився з передачі Георгія Судакова.

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Для Мудрика це вже другий гол у нинішньому сезоні Ліги чемпіонів. Він забив у другому турі поспіль. Таким чином, у віці 21 року і 252 дні він став другим наймолодшим українцем, якому вдалося забити у двох зустрічах ЛЧ поспіль, повідомляє BBC.

Рекорд же в цьому показнику належить легендарному екс-гравцеві "Динамо" Андрію Шевченку, який відзначався голами в двох матчах поспіль у віці 21 рік і 2 дні. Це було в 1997 році, коли Шевченко спочатку забив ПСВ, а в наступному турі "Ньюкаслу".

Додамо, що в нинішньому сезоні Михайло Мудрик відзначився двома забитими голами і трьома результативними передачами в п'яти матчах за "Шахтар" у всіх турнірах.

Раніше УНІАН повідомляв, що англійський "Евертон", кольори якого захищає Віталій Миколенко, розглядає варіант з трансфером Мудрика в зимове трансферне вікно.

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