У середу, 14 вересня, в рамках другого туру групового турніру Ліги чемпіонів донецький "Шахтар" протистояв шотландському "Селтіку".
Поєдинок завершився внічию 1:1.
Гол у складі "Шахтаря" в цьому матчі забив молодий талант "гірників" Михайло Мудрик. На 29-й хвилині зустрічі вінгер відзначився з передачі Георгія Судакова.
Для Мудрика це вже другий гол у нинішньому сезоні Ліги чемпіонів. Він забив у другому турі поспіль. Таким чином, у віці 21 року і 252 дні він став другим наймолодшим українцем, якому вдалося забити у двох зустрічах ЛЧ поспіль, повідомляє BBC.
Рекорд же в цьому показнику належить легендарному екс-гравцеві "Динамо" Андрію Шевченку, який відзначався голами в двох матчах поспіль у віці 21 рік і 2 дні. Це було в 1997 році, коли Шевченко спочатку забив ПСВ, а в наступному турі "Ньюкаслу".
Додамо, що в нинішньому сезоні Михайло Мудрик відзначився двома забитими голами і трьома результативними передачами в п'яти матчах за "Шахтар" у всіх турнірах.
Раніше УНІАН повідомляв, що англійський "Евертон", кольори якого захищає Віталій Миколенко, розглядає варіант з трансфером Мудрика в зимове трансферне вікно.
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