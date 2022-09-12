Михайло Мудрик користується попитом в англійському чемпіонаті.

Англійський "Евертон" зберігає інтерес до талановитого вінгера донецького "Шахтаря" і збірної України Михайла Мудрика.

Як повідомляє видання Liverpool Echo, "іриски" спробують підписати одного з лідерів "гірників" найближчої зими.

Позиція вінгера є проблемною для "Евертона" і клуб активно шукає посилення. Джерело зазначає, що якщо угоду по Мудрику не вдасться зробити, то ліверпульський клуб спробує підписати вінгера угорського "Ференцвароша" Адама Траоре, який раніше захищав кольори "Шерифа".

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Нагадаємо, цього літа інтерес до Мудрика проявляли лондонський "Арсенал" і "Брентфорд". Однак "Шахтар" хотів виручити за трансфер свого головного таланту не менше 50 мільйонів євро, в той час коли "Брентфорд" готовий був заплатити 30 мільйонів.

Також українським футболістом цікавився "Байєр". Мудрик був готовий підписати контракт з "фармацевтами", але німецькому клубу не вдалося домовитися про суму трансферу з "гірниками".

У нинішньому сезоні 21-річний Михайло Мудрик зіграв 4 матчі за "Шахтар" і забив 1 гол при 3 результативних передачах.

Михайло Мудрик: кар'єра

Мудрик - вихованець "Металіста", "Дніпра" і "Шахтаря". У першій команді "гірників" він дебютував у жовтні 2018 року.

З тих пір він пограв в оренді за "Арсенал-Київ" і "Десну", а цей сезон проводить у складі "Шахтаря".

Мудрик зараз є одним з найталановитіших молодих гравців як "Шахтаря", так і українського футболу в цілому. У минулому році він був номінований на престижну премію кращого молодого футболіста Європи "Golden Boy".

У складі "Шахтаря" Мудрик зіграв 30 матчів, в яких забив три голи і віддав 12 результативних передач.

Контракт Мудрика з "Шахтарем" розрахований до кінця 2026 року.

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