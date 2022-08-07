"Челсі" здобув перемогу над "Евертоном" у першому турі чемпіонату Англії.

6 серпня в рамках першого туру чемпіонату англійської Прем'єр ліги "Евертон" на своєму полі приймав лондонський "Челсі". Команда українського захисника Віталія Миколенка поступилася з рахунком 0:1.

Єдиний м'яч у цій зустрічі був забитий підопічними Томаса Тухеля з пенальті. Одинадцятиметровий, призначений за порушення півзахисника "ірисок" Абдулайє Дукуре проти футболіста "Челсі" Бена Чілуелла, в компенсований до першого тайму час реалізував Жоржиньо.

"Евертон" - "Челсі" - 0:1

Гол: Жоржиньо, 45+9

"Евертон": Пікфорд, Паттерсон, Годфрі (Холгейт, 18), Тарковскі, Міна (Рубен Вінагре, 70), Миколенко, Грей, Дукуре, Івобі, Гордон, Макніл (Аллі, 61)

"Челсі": Менді, Джеймс, Аспілікуета, Тіаго Сілва, Кулібалі (Кукурелья, 75), Чілуелл (Лофтус-Чік, 65), Жоржиньо, Канте, Маунт (Пулішіч, 65), Хавертц (Броя, 75), Стерлінг

Попередження: Міна, Джеймс, Миколенко, Холгейт, Кукурелья

Огляд матчу:

Українець Віталій Миколенко вийшов в основі і провів на полі весь матч. В одному з епізодів він забавним чином в підкаті зробив сейв, не давши супернику забити гол. Це був перший офіційний матч гравця збірної України в сезоні. Він отримав 6,8 бала від SofaScore (середній в команді 6,8) і 6,5 від WhoScored (середній – 6,54).

Український захисник завдав 1 удар повз ворота, віддав 22 точні передачі (76%), 1 ключовий пас, виграв 3 з 9 єдиноборств, зробив 3 виносу, 2 перехоплення, 2 відбору і заблокував 1 удар.

У минулому сезоні Віталій забив 1 гол у 16 зустрічах.

Додамо, що в цій грі в складі "Челсі" дебютували новачки Рахім Стерлінг і Марк Кукурелья, у "Евертона" - Джеймс Тарковскі. Лондонці провели з м'ячем 63% часу, ліверпульці - 37%.

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