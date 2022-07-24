Віталій Миколенко відкрив рахунок у поєдинку "Евертона" проти "Блекпула".

Сьогодні, 24-го липня, "Евертон" під керівництвом Френка Лемпарда в рамках підготовки до нового сезону грає товариський матч на виїзді проти "Блекпула".

Український захисник "ірисок" Віталій Миколенко вийшов у стартовому складі на цей поєдинок та відзначився ефектним голом на 6-й хвилині зустрічі. Його команда виграє після першого тайму з рахунком 2:1. Другий гол на рахунку півзахисника Тома Девіса.

"Блекпул" - "Евертон" - 1:2

Голи: Медін, 44 - Миколенко, 6, Девіс, 11

"Евертон": Пікфорд, Паттерсон, Тарковскі, Міна, Годфрі, Миколенко, Дукуре, Девіс, Гордон, Рондон, Аллі

Відео голу Миколенка:

Цей забитий м'яч став для 23-річного гравця збірної України другим у складі "Евертона" - перший гол Віталій забив у минулому сезоні АПЛ у ворота "Лестера".

Нагадаємо, в минулому сезоні Миколенко зіграв 16 матчів за "Евертон" у всіх турнірах. Його команда фінішувала на 16-й сходинці в турнірній таблиці АПЛ, набравши 39 очок за 38 зіграних матчів.

Віталій Миколенко: трансфер в "Евертон"

Миколенко є вихованцем київського "Динамо". Англійський "Евертон" придбав захисника у киян за 22 мільйони євро.

Українець підписав з "Евертоном" контракт, який діє до літа 2026 року.

23-річний лівий захисник зіграв 26 матчів за національну збірну України і забив один гол.

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