Сьогодні, 24-го липня, "Евертон" під керівництвом Френка Лемпарда в рамках підготовки до нового сезону грає товариський матч на виїзді проти "Блекпула".
Український захисник "ірисок" Віталій Миколенко вийшов у стартовому складі на цей поєдинок та відзначився ефектним голом на 6-й хвилині зустрічі. Його команда виграє після першого тайму з рахунком 2:1. Другий гол на рахунку півзахисника Тома Девіса.
"Блекпул" - "Евертон" - 1:2
Голи: Медін, 44 - Миколенко, 6, Девіс, 11
"Евертон": Пікфорд, Паттерсон, Тарковскі, Міна, Годфрі, Миколенко, Дукуре, Девіс, Гордон, Рондон, Аллі
Відео голу Миколенка:
— Everton (@Everton) July 24, 2022
Цей забитий м'яч став для 23-річного гравця збірної України другим у складі "Евертона" - перший гол Віталій забив у минулому сезоні АПЛ у ворота "Лестера".
Нагадаємо, в минулому сезоні Миколенко зіграв 16 матчів за "Евертон" у всіх турнірах. Його команда фінішувала на 16-й сходинці в турнірній таблиці АПЛ, набравши 39 очок за 38 зіграних матчів.
Віталій Миколенко: трансфер в "Евертон"
- Миколенко є вихованцем київського "Динамо". Англійський "Евертон" придбав захисника у киян за 22 мільйони євро.
- Українець підписав з "Евертоном" контракт, який діє до літа 2026 року.
- 23-річний лівий захисник зіграв 26 матчів за національну збірну України і забив один гол.