Віталій Миколенко допоміг "ірискам" здобути надважливі три очки в матчі проти "Лестера".

"Евертон" в 36-му турі чемпіонату Англії завітав у гості до "Лестера". Команда Френка Лемпарда веде боротьбу за збереження прописки в елітному дивізіоні.

На 6-й хвилині гри лівий захисник збірної України Віталій Миколенко вразив ворота Каспера Шмайхеля та вивів мерсисайдців вперед. Віталій упіймав м'яча та злету пробив дуже красиво у кут воріт.

До кінця першого тайму команди обмінялися голами і пішли на перерву за рахунку 1:2. В другій половині зустрічі голів не було.

Миколенко відбігав 66 хвилин, після чого його замінив Джонджо Кенні. Для 22-річного екс-динамівця це був 13-й поєдинок за "Евертон" та дебютний гол!

Лестер – Евертон – 1:2

Голи: 0:1 – 6, Миколенко, 1:1 – 11, Дака, 1:2 – 30, Холгейт

Тепер "Евертон" посідає 16-е місце з 35 очками. "Бернлі" та "Лідс" мають по 34 очки й ділять 17/18 позиції. У обох колективів зіграно на один поєдинок більше, ніж в "ірисок". "Лестер" (42 бали) займає 14-ту сходинку.

Раніше тренер мерсисайдців Лемпард дуже високо оцінив прогрес Миколенка.

Легенда збірної Англії Алан Ширер прокоментував перший гол Миколенка за "Евертон".