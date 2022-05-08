"Евертон" в 36-му турі чемпіонату Англії завітав у гості до "Лестера". Команда Френка Лемпарда веде боротьбу за збереження прописки в елітному дивізіоні.
На 6-й хвилині гри лівий захисник збірної України Віталій Миколенко вразив ворота Каспера Шмайхеля та вивів мерсисайдців вперед. Віталій упіймав м'яча та злету пробив дуже красиво у кут воріт.
До кінця першого тайму команди обмінялися голами і пішли на перерву за рахунку 1:2. В другій половині зустрічі голів не було.
Миколенко відбігав 66 хвилин, після чого його замінив Джонджо Кенні. Для 22-річного екс-динамівця це був 13-й поєдинок за "Евертон" та дебютний гол!
Лестер – Евертон – 1:2
Голи: 0:1 – 6, Миколенко, 1:1 – 11, Дака, 1:2 – 30, Холгейт
Тепер "Евертон" посідає 16-е місце з 35 очками. "Бернлі" та "Лідс" мають по 34 очки й ділять 17/18 позиції. У обох колективів зіграно на один поєдинок більше, ніж в "ірисок". "Лестер" (42 бали) займає 14-ту сходинку.
Раніше тренер мерсисайдців Лемпард дуже високо оцінив прогрес Миколенка.
Легенда збірної Англії Алан Ширер прокоментував перший гол Миколенка за "Евертон".
"Вау. Який приголомшливий удар Миколенка в моменті з його дебютним голом в АПЛ", – написав Ширер у твіттері.