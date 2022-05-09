Гол українського захисника допоміг його команді здобути важливі очки в боротьбі за виживання в АПЛ.

Головний тренер "Евертона" Френк Лемпард прокоментував забитий м'яч Віталія Миколенка у матчі 36-го туру англійської Прем'єр-ліги з "Лестером".

"У матчі з "Лестером" "Евертон" бився. Миколенко забив неймовірний гол. Я дуже задоволений його грою, адже навіть незважаючи на те, що відбувається у нього вдома, він виступає відмінно. Чудово, що ми змогли забити перший гол у матчі так рано", - сказав Лемпард.

Також наставник ліверпульського колективу розповів про стан здоров'я українського захисника. Нагадаємо, на 66-й хвилині гри з "Лестером" Миколенко попросив заміну.

"Ми сподіваємося, що у Міко просто судома. Було б добре, якщо це дійсно так", - наводить слова Лемпарда сайт "Евертона".

Додамо, що Віталій Миколенко став п'ятим українським легіонером, який забивав в елітному англійському дивізіоні.

Всього на Туманному Альбіоні українські футболісти записали на свій рахунок 33 голи. А список українських бомбардирів вже 20 років очолює Сергій Ребров - 10 м'ячів.

"Евертон" займає 16-е місце в турнірній таблиці АПЛ з 35 очками. "Бернлі" і "Лідс" мають по 34 очки і ділять 17-у і 18-у позиції. У обох колективів зіграно на один поєдинок більше, ніж у "ірисок".

Віталій Миколенко: кар'єра в "Евертоні"