Захисник англійського "Евертону" Віталій Миколенко розповів про те, як британці відгукуються про українців.

"Мені сподобалося, як вийшла новина про те, що українець утопив яхту російського олігарха. І мені цю новину вранці прочитав партнер по команді Донні ван де Бек за сніданком. Люди мені читають ці новини. І реально всі кажуть, що ваші українці "крейзі". Зеленський має великі яйця. Ось щодня одне й те саме. У нього великі яйця та у вас божевільні люди. Але у хорошому сенсі звісно", - сказав Миколенко для Ютуб-каналу "ОТДУШИВДУШУ".