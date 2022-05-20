"Евертон" програвав по ходу матча в два м'ячі, проте знайшов в собі сили не тільки зрівняти рахунок, але і виграти гру.

У четвер, 19 травня, на стадіоні "Гудісон Парк" в Ліверпулі в рамках перенесеного матчу 33-го туру англійської Прем'єр-ліги сезону-2021/2022 "Евертон" приймав "Крістал Пелас". Фінальний свисток зафіксував на табло рахунок 3:2 на користь господарів поля.

Гравці "орлів" відкрили рахунок у грі на 21-й хвилині - відзначився Жан-Філіп Матета, асистував йому Еберечі Езе. Потім Джордан Айю зміцнив перевагу гостей. У другому таймі підопічні Френка Лемпарда зуміли відігратися - забили Майкл Кін і Рішарлісон. Переможний гол на 85-й хвилині на рахунку Домініка Калверта-Льюїна.

"Евертон" - "Крістал Пелас" - 3:2

Голи: Кін, 54, Рішарлісон, 75, Калверт-Льюін, 85 - Матета, 21, Айю, 36

"Евертон": Пікфорд, Холгейт, Кін, Коулмен, Миколенко, Гомеш (Аллі, 46), Дукуре, Івобі, Рішарлісон (Кенні, 90+1), Калверт-Льюін, Гордон (Грей, 61)

"Крістал Пелас": Батленд, Мітчелл, Гехі, Андерсен, Клайн, Езе, Хьюз (Мілівоєвіч, 57), Шлюпп (Галлахер, 74), Заа, Матета (Бентеке, 81), Айю

Попередження: Кін, Дукуре - Хьюз, Айю, Заа

Огляд матчу:

Після третього м'яча "Евертона" у ворота гостей, який став переможним у цьому матчі, на поле прорвалися десятки фанатів "ірисок". Футболістам і співробітникам стадіону вдалося заспокоїти вболівальників і повернути на місця, щоб матч можна було продовжити.

Гра була дограна до кінця і після фінального свистка, який зафіксував тріумф "ірисок", фанати в екстазі кинулися на поле, щоб разом зі своїми гравцями відсвяткувати цю вольову перемогу. Реакцію вболівальників можна зрозуміти, адже завдяки цій перемозі "Евертону" вдалося зберегти прописку в англійській Прем'єр лізі.

Додамо, що український захисник "Евертона" Віталій Миколенко вийшов на цей матч у стартовому складі і відіграв всю гру. Результативними діями не відзначився, але в цілому зіграв непогано.

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