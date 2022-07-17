"Всередині неприємно, коли ти розмовляєш тією мовою, якою віддають накази вбивати наших людей", - зізнався Мудрик.

Вінгер донецького "Шахтаря" Михайло Мудрик пояснив, чому не хоче розмовляти мовою країни-агресора.

21-річний футболіст дав коментар для "Трибуна".

"Це більше така принципова позиція. Тому що якось навіть всередині неприємно, коли ти розмовляєш тією мовою, якою віддають накази вбивати наших людей", - зізнався Мудрик.

Атакувальний півзахисник цим літом може перейти до леверкузенського "Баєра". Також Мудриком цікавиться англійський "Брентфорд".

Transfermarkt оцінює Михайла у 9 мільйонів євро.

Раніше ще один футболіст "Шахтаря" Артем Бондаренко принципово почав спілкуватися тільки українською мовою. А зірка українського тенісу Марта Костюк так само закликала всіх перейти на українську мову.

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