Михайло Мудрик все ще може покинути "Шахтар" цього літа.

Представник англійської Прем'єр ліги "Брентфорд" не залишає надій підписати українського вінгера донецького "Шахтаря" Михайла Мудрика.

За інформацією журналіста Ігоря Бурбаса, вранці 31 серпня "гірники" отримали від англійського клубу фінальну трансферну пропозицію.

"Брентфорд" запропонував "Шахтарю" 30 мільйонів євро одним платежем за Мудрика.

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Це остання спроба "Брентфорда" придбати Мудрика, оскільки 1 вересня о 23:00 (01:00 за київським часом) закривається трансферне вікно в Англії.

Крім того, в послугах 21-річного українця зацікавлений також лондонський "Арсенал". Авторитетний інсайдер Ніколо Скіра повідомив напередодні, що "каноніри" погодили умови контракту з Мудриком.

Однак, зазначається, що "гірники" не отримали офіційної пропозиції щодо футболіста від "Арсеналу", хоча він дійсно знаходиться в шорт-листі лондонців. У це трансферне вікно така пропозиція вже не надійде.

Додамо, що в нинішньому сезоні Мудрик зіграв за "Шахтар" два матчі в УПЛ, записавши собі в актив одну гольову передачу.

Михайло Мудрик: кар'єра

Мудрик - вихованець "Металіста", "Дніпра"і " Шахтаря". У першій команді "гірників" він дебютував у жовтні 2018 року.

З тих пір він пограв в оренді за "Арсенал-Київ" і "Десну", а цей сезон проводить у складі "Шахтаря".

Мудрик є одним з найталановитіших молодих гравців як "Шахтаря", так і українського футболу в цілому. У минулому році він був номінований на престижну премію найкращого молодого футболіста Європи "Golden Boy".

Михайло володіє чудовою технікою і дриблінгом, за що йому дали прізвисько "український Неймар". Вболівальники "Реала" аплодували Мудрику після гри на "Сантьяго Бернабеу" з "Шахтарем".

У складі "Шахтаря" Мудрик зіграв 28 матчів, в яких забив два голи і віддав 10 результативних передач.

Контракт Мудрика з "Шахтарем" розрахований до кінця 2026 року.

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