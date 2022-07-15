В Англії тепер виступатиме колишній хавбек "Дніпра-1" Єгор Ярмолюк.

18-річний півзахисник Єгор Ярмолюк продовжить свою кар'єру в АПЛ. Українець уклав контракт з "Брентфордом".

Про це повідомив офіційний сайт англійського клубу.

Повідомляється, що колишній гравець "Дніпра-1" підписав з "Брентфордом" угоду на три роки з опцією продовження ще на рік.

Також на офіційному сайті клубу зазначається, що Ярмолюк поки що працюватиме з другою командою "Брентфорда".

Сума трансферу не названа. Раніше в ЗМІ повідомляли, що за трансфер Ярмолюка "Брентфорд" погодився заплатити "Дніпру-1" 1,5 мільйона євро.

Варто відзначити, що 18-річного Ярмолюка визнали "винятковим талантом", що дозволило отримати британську робочу візу без виконання загальних умов.

18-річний Єгор Ярмолюк є вихованцем "Дніпра-1" і з 2020 року виступає за основну команду клубу УПЛ. У сезоні 2021/22 хавбек награв 210 хвилин в 9 матчах за "Дніпро-1" і забив один м'яч.

Раніше УНІАН повідомляв, що "Брентфорд" хотів підсилити склад ще одним українським футболістом - півзахисником "Шахтаря" Михайлом Мудриком.

Нагадаємо, за підсумками минулого сезону чемпіонату Англії з футболу "Брентфорд" зайняв 13-е місце. Чемпіоном АПЛ став "Манчестер Сіті".

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