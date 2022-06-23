18-річний півзахисник Єгор Ярмолюк близький до переходу в англійський "Брентфорд".

Талановитий футболіст "Дніпра-1" Єгор Ярмолюк близький до завершення трансферного переходу в англійський "Брентфорд".

18-річний талант напередодні отримав британську візу, необхідну для роботи в Англії. Її видають іноземним гравцям, які провели необхідний відсоток матчів за національну збірну своєї країни, проте у випадку з Єгором в силу вступило виключення.

Ярмолюка визнали "винятковим талантом", що дозволяє отримати робочу візу без виконання загальних умов, повідомляє Футбол 1/2/3.

Нагадаємо, український журналіст Ігор Циганик раніше повідомив, що "Брентофрд" досяг угоди з "Дніпром-1" щодо переходу Ярмолюка.

"Сторони вже дійшли згоди. Залишилося офіційно оформити цей документ. Залишається мінімальний відсоток того, що може статися що-небудь форс-мажорне і екстраординарне, але ще один український футболіст буде виступати в складі клубу англійської Прем'єр-ліги.

Ціна за цього футболіста - приблизно 1,5 млн євро зараз узгодили між собою клуби. Хоча на початку "Брентфорд" пропонував втричі менше, але під час переговорів вдалося домогтися такої згоди", – сказав Циганик.

18-річний Єгор Ярмолюк є вихованцем "Дніпра-1" і з 2020 року виступає за основну команду клубу АПЛ. У сезоні 2021/22 хавбек награв 210 хвилин в 9 матчах за "Дніпро-1" і забив один м'яч.

Раніше УНІАН повідомляв, що "Брентфорд" хотів підсилити склад ще одним українським футболістом - півзахисником "Шахтаря" Михайлом Мудриком.

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