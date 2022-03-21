Юрій Береза назвав можливі варіанти допомоги Україні з боку НАТО.

Президент СК "Дніпро-1" Юрій Береза поділився своєю думкою про війну, яку розв'язали російські окупанти в Україні.

Береза в інтерв'ю програмі "Футбол NEWS" висловився про ставлення російських матерів до своїх дітей і назвав можливі варіанти допомоги Україні з боку НАТО.

"Російські матері не цінують життя своїх дітей. Вони вважають, що ті, кого вони народжували, належать Путіну. І в цьому наша основна проблема. Але сьогодні, здається, Захід все-таки прокинувся.

Я говорив, кажу і далі буду повторювати: не хочете закривати небо – введіть свої кораблі в Чорне море. У Чорному морі є член НАТО, Туреччина. Боїтеся ввести кораблі НАТО на рейди Одеси – введіть просто в Чорне море. І це теж буде допомогою Україні", - сказав Береза.

Нагадаємо, війна в Україні почалася рано вранці 24 лютого, коли РФ приступила до масштабного вторгнення. Український опір російській агресії триває вже четвертий тиждень.

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