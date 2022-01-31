Знаменитий данський півзахисник Крістіан Еріксен повертається в англійську Прем'єр лігу.
Футбольний клуб "Брентфорд" офіційно оголосив про підписання контракту з данцем.
Повідомляється, що Еріксен підписав контракт до кінця нинішнього сезону з можливістю продовження ще на рік.
Раніше стало відомо, що Еріксен успішно пройшов всі медичні тести.
Данець вже грав в АПЛ - з 2013 по 2020 рік він виступав за лондонський "Тоттенхем".
Нагадаємо, італійський "Інтер" вирішив розірвати контракт з футболістом, у якого встановлений кардіовертер-дефібрилятор, після того як він переніс зупинку серця. В Італії гравців з кардіостимуляторами не допускають до матчів.
Читайте такожПоліція заарештувала знаменитого футболіста Манчестер ЮнайтедКрістіан Еріксен: подробиці зупинки серця
- Еріксен знепритомнів наприкінці першого тайму матчу з Фінляндією на груповому етапі Євро-2020. Він похитнувся і впав на газон в момент, коли партнер по команді вкидав на нього м'яч з ауту.
- Лікарям довелося використовувати дефібрилятор і реанімувати футболіста прямо на полі. На щастя, їм вдалося врятувати Крістіана.
- Еріксена забрали з поля з кисневою маскою. При цьому у нього були відкриті очі. Зі стадіону його доставили в лікарню.
- Слідом УЄФА повідомив, що стан футболіста стабілізовано. Пізніше стало відомо, що Еріксен знаходиться у свідомості і може говорити. Він поспілкувався зі своїми партнерами по збірній і попросив їх дограти матч.
- Стало відомо, що Еріксен пережив зупинку серця. Лікар розповів про те, як вдалося врятувати футболіста.
Читайте такожСолідне підсилення: Ліверпуль придбав зіркового футболіста за 60 млн євроКрістіан Еріксен: кар'єра
- 29-річний Еріксен відомий за своїми виступами за "Аякс", "Тоттенхем", під час виступу за який став розцінюватися, як один з топ-півзахисників Європи, та "Інтер".
- З "Аяксом" він тричі ставав чемпіоном Нідерландів, з "Тоттенхемом" доходив до фіналу Ліги чемпіонів, а з "Інтером" виграв Серію А.
- Еріксен чотири рази визнавався кращим футболістом року в Данії.
- У складі збірної Данії Еріксен провів 109 матчів і забив 36 голів.