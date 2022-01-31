Крістіан Еріксен уклав контракт з новим клубом.

Знаменитий данський півзахисник Крістіан Еріксен повертається в англійську Прем'єр лігу.

Футбольний клуб "Брентфорд" офіційно оголосив про підписання контракту з данцем.

Повідомляється, що Еріксен підписав контракт до кінця нинішнього сезону з можливістю продовження ще на рік.

Раніше стало відомо, що Еріксен успішно пройшов всі медичні тести.

Данець вже грав в АПЛ - з 2013 по 2020 рік він виступав за лондонський "Тоттенхем".

Нагадаємо, італійський "Інтер" вирішив розірвати контракт з футболістом, у якого встановлений кардіовертер-дефібрилятор, після того як він переніс зупинку серця. В Італії гравців з кардіостимуляторами не допускають до матчів.

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Еріксен знепритомнів наприкінці першого тайму матчу з Фінляндією на груповому етапі Євро-2020. Він похитнувся і впав на газон в момент, коли партнер по команді вкидав на нього м'яч з ауту.

Лікарям довелося використовувати дефібрилятор і реанімувати футболіста прямо на полі. На щастя, їм вдалося врятувати Крістіана.

Еріксена забрали з поля з кисневою маскою. При цьому у нього були відкриті очі. Зі стадіону його доставили в лікарню.

Слідом УЄФА повідомив, що стан футболіста стабілізовано. Пізніше стало відомо, що Еріксен знаходиться у свідомості і може говорити. Він поспілкувався зі своїми партнерами по збірній і попросив їх дограти матч.

Стало відомо, що Еріксен пережив зупинку серця. Лікар розповів про те, як вдалося врятувати футболіста.