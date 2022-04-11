Михайло Мудрик може продовжити кар'єру в "Брентфорді".

Молодий футболіст донецького "Шахтаря" Михайло Мудрик близький до переходу в клуб англійської Прем'єр Ліги.

Як повідомляє журналіст Ігор Бурбас, "Шахтар" вже погодив суму компенсації за талановитого вінгера з англійським "Брентфордом".

"Шахтар" дуже близький до домовленості з "Брентфордом" з приводу Михайла Мудрика. Англійці були і залишаються претендентами номер один на покупку українця.

Між собою клуби вже зійшлися на сумі компенсації, зараз йде другий етап трансферу. Він може бути закритий протягом тижня.

Якщо все складеться (а шанси досить високі), то до кінця сезону Мудрик буде лише тренуватися з новою командою. Грати, на жаль, ні. Адже АПЛ серед ліг, які не дали дозволу на реєстрацію нових гравців поза трансферним вікном. Це не лякає "Брентфорд" , який хоче виграти боротьбу за українського таланта вже зараз - влітку конкуренція за нього буде вищою", - написав журналіст Ігор Бурбас у своєму Telegram-каналі "BurBuzz".

Додамо, що на даний момент "Брентфорд" займає 13-е місце в АПЛ з 36 балами в активі.

Мудрик в поточному сезоні провів 19 матчів, забив 2 голи і віддав 9 гольових передач.

Михайло Мудрик: кар'єра