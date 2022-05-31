Рішення щодо трансферу Мудрика прийматиме Рінат Ахметов.

Директор донецького "Шахтаря" з футболу Даріо Срна підтвердив інформацію про предметний інтерес до вінгера "гірників" Михайлу Мудрику з боку "Байєра".

Срна в інтерв'ю телеканалам "Футбол 1/2/3" зізнався, що "Шахтар" отримав офіційну пропозицію по трансферу Мудрика від німецького топ-клубу. Хорват зазначив, що рішення щодо цього трансферу повинен прийняти президент донеччан Рінат Ахметов.

"Прийшла офіційна пропозиція від "Байєра". Президент ще жодного рішення не прийняв. Всі повинні знати, що безкоштовно або за меншою вартістю ніхто не відпустить гравців.

"Шахтар" - це завжди "Шахтар", навіть у сьогоднішній ситуації клуб поважатиме себе. Ми хочемо, щоб усі нас теж поважали. Так, як ми поважаємо інші команди, коли купуємо футболістів", - сказав Срна.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Михайло Мудрик успішно пройшов медогляд для свого трансферу в клуб з Леверкузена.

Додамо, що за підсумками цього сезону леверкузенський "Байєр" посів третє місце в Бундеслізі, набравши 64 очки за 34 тури. Таким чином, "фармацевти" зіграють в груповому етапі Ліги чемпіонів в наступному сезоні.

Михайло Мудрик: кар'єра