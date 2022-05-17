Футболіст національної збірної України Михайло Мудрик може перейти з "Шахтаря" в стан одного з лідерів німецької Бундесліги.
Як повідомляє Sky Sport, леверкузенський гранд зробив офіційну пропозицію "Шахтарю" щодо вінгера "гірників". За 21-річного гравця "фармацевти" готові заплатити понад 20 мільйонів євро.
Повідомляється, що Мудрик відхилив пропозицію англійського "Брентфорда" і згоден на перехід в німецький клуб, оскільки отримає можливість грати в Лізі чемпіонів. "Байєр" запропонував українському вінгеру контракт до 2027 року.
Відзначається, що керівництво "Байєра" впевнене у вдалому завершенні операції з трансферу Мудрика.
Сам Михайло в недавньому інтерв'ю заявив, що "Байєр" є єдиним клубом, в якому він хотів би продовжити кар'єру і він сподівається, що "Шахтар" прийме пропозицію німецького гранда.
"Зараз я - гравець "Шахтаря", але якщо клуб прийме пропозицію "Байєра" - було б здорово. Для себе я прийняв рішення, що це - єдиний клуб, в який я хочу перейти.
Чемпіонат Німеччини, молода амбітна команда, сильний тренер, Ліга чемпіонів, новий виклик. Якщо ні - залишуся в "Шахтарі", - наводить слова Мудрика СпортАрена.
Додамо, що за підсумками цього сезону леверкузенський "Байєр" посів третє місце в Бундеслізі, набравши 64 очки за 34 тури. Таким чином, "фармацевти" зіграють в груповому етапі Ліги чемпіонів в наступному сезоні.
Нагадаємо, напередодні Михайло Мудрик дебютував у складі національної збірної України у грі проти "Боруссії" Менхенгладбах. Вінгер відзначився забитим голом і був визнаний найкращим футболістом за підсумками цього матчу.
Михайло Мудрик: кар'єра
- Мудрик - вихованець "Металіста", "Дніпра" і " Шахтаря". У першій команді "гірників" він дебютував у жовтні 2018 року.
- Відтоді він пограв в оренді за "Арсенал-Київ" та "Десну", а цей сезон проводить у складі "Шахтаря".
- Мудрик зараз є одним з найталановитіших молодих гравців як "Шахтаря", так і українського футболу в цілому. Минулого року він був номінований на престижну премію найкращого молодого футболіста Європи "Golden Boy".
- Михайло володіє чудовою технікою і дриблінгом, за що йому дали прізвисько "український Неймар". Вболівальники "Реала" аплодували Мудрику після гри на "Сантьяго Бернабеу" з "Шахтарем".
- У складі "Шахтаря" Мудрик зіграв 26 матчів, в яких забив два голи і віддав 9 результативних передач.