Михайло Мудрик заявив про своє бажання перейти в "Байєр" і очікує, що "Шахтар" прийме пропозицію німців.

Футболіст національної збірної України Михайло Мудрик може перейти з "Шахтаря" в стан одного з лідерів німецької Бундесліги.

Як повідомляє Sky Sport, леверкузенський гранд зробив офіційну пропозицію "Шахтарю" щодо вінгера "гірників". За 21-річного гравця "фармацевти" готові заплатити понад 20 мільйонів євро.

Повідомляється, що Мудрик відхилив пропозицію англійського "Брентфорда" і згоден на перехід в німецький клуб, оскільки отримає можливість грати в Лізі чемпіонів. "Байєр" запропонував українському вінгеру контракт до 2027 року.

Відзначається, що керівництво "Байєра" впевнене у вдалому завершенні операції з трансферу Мудрика.

Сам Михайло в недавньому інтерв'ю заявив, що "Байєр" є єдиним клубом, в якому він хотів би продовжити кар'єру і він сподівається, що "Шахтар" прийме пропозицію німецького гранда.

"Зараз я - гравець "Шахтаря", але якщо клуб прийме пропозицію "Байєра" - було б здорово. Для себе я прийняв рішення, що це - єдиний клуб, в який я хочу перейти.

Чемпіонат Німеччини, молода амбітна команда, сильний тренер, Ліга чемпіонів, новий виклик. Якщо ні - залишуся в "Шахтарі", - наводить слова Мудрика СпортАрена.

Додамо, що за підсумками цього сезону леверкузенський "Байєр" посів третє місце в Бундеслізі, набравши 64 очки за 34 тури. Таким чином, "фармацевти" зіграють в груповому етапі Ліги чемпіонів в наступному сезоні.

Нагадаємо, напередодні Михайло Мудрик дебютував у складі національної збірної України у грі проти "Боруссії" Менхенгладбах. Вінгер відзначився забитим голом і був визнаний найкращим футболістом за підсумками цього матчу.

Михайло Мудрик: кар'єра