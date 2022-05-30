Півзахисник збірної України Михайло Мудрик став на крок ближче до переходу з донецького "Шахтаря" в німецький "Байєр".
Як повідомляє авторитетне видання Kicker, 21-річний українець успішно пройшов медогляд для свого трансферу в клуб з Леверкузена.
Втім, як зазначає джерело, незважаючи на наявність всіх необхідних домовленостей з самим футболістом, німецький клуб поки не погодив деталі переходу Мудрика з "Шахтарем".
"Байєр" наполягає на підписанні українця. За попередніми даними, український клуб попросив за Мудрика понад 20 мільйонів євро.
Варто відзначити, що "Байєр" не єдиний клуб, який зацікавлений в покупці Мудрика. Талановитим українським хавбеком цікавляться також італійська "Рома" та англійський "Брентфорд". Однак, як заявляв сам футболіст, він схиляється до переходу саме в "Байєр".
Додамо, що за підсумками цього сезону леверкузенський "Байєр" посів третє місце в Бундеслізі, набравши 64 очки за 34 тури. Таким чином, "фармацевти" зіграють в груповому етапі Ліги чемпіонів в наступному сезоні.
Михайло Мудрик: кар'єра
- Мудрик-вихованець "Металіста", "Дніпра" і "Шахтаря". У першій команді "гірників" він дебютував у жовтні 2018 року.
- Відтоді він пограв в оренді за "Арсенал-Київ" та "Десну", а цей сезон проводить у складі "Шахтаря".
- Мудрик зараз є одним з найталановитіших молодих гравців як "Шахтаря", так і українського футболу в цілому. У минулому році він був номінований на престижну премію найкращого молодого футболіста Європи "Golden Boy".
- Михайло володіє чудовою технікою і дриблінгом, за що йому дали прізвисько "український Неймар". Вболівальники "Реала" аплодували Мудрику після гри на "Сантьяго Бернабеу" з "Шахтарем".
- У складі "Шахтаря" Мудрик зіграв 26 матчів, в яких забив два голи і віддав 9 результативних передач.