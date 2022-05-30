"Шахтар" поки не дав згоди на трансфер Мудрика в "Байєр".

Півзахисник збірної України Михайло Мудрик став на крок ближче до переходу з донецького "Шахтаря" в німецький "Байєр".

Як повідомляє авторитетне видання Kicker, 21-річний українець успішно пройшов медогляд для свого трансферу в клуб з Леверкузена.

Втім, як зазначає джерело, незважаючи на наявність всіх необхідних домовленостей з самим футболістом, німецький клуб поки не погодив деталі переходу Мудрика з "Шахтарем".

"Байєр" наполягає на підписанні українця. За попередніми даними, український клуб попросив за Мудрика понад 20 мільйонів євро.

Варто відзначити, що "Байєр" не єдиний клуб, який зацікавлений в покупці Мудрика. Талановитим українським хавбеком цікавляться також італійська "Рома" та англійський "Брентфорд". Однак, як заявляв сам футболіст, він схиляється до переходу саме в "Байєр".

Додамо, що за підсумками цього сезону леверкузенський "Байєр" посів третє місце в Бундеслізі, набравши 64 очки за 34 тури. Таким чином, "фармацевти" зіграють в груповому етапі Ліги чемпіонів в наступному сезоні.

Михайло Мудрик: кар'єра