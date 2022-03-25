Даріо Срна дуже незадоволений тим, що керівництво європейських ліг не дозволяє грати українським футболістам-"біженцям".

Директор з футболу донецького "Шахтаря" Даріо Срна висловився з приводу неможливості переходів футболістів з України в деякі європейські топ-чемпіонати, незважаючи на дозвіл від ФІФА та УЄФА здійснювати подібні трансфери.

Колишній футболіст "гірників" виступив з критикою керівництва деяких європейських ліг, зокрема англійської Прем'єр ліги, німецької Бундесліги та італійської Серії А.

"УЄФА і ФІФА захищають нас, але Англія не відкрила трансферне вікно для реєстрації гравців, Італія і Німеччина - теж. Це не спосіб допомогти українським гравцям. До сьогоднішнього дня допомагали тільки УЄФА і ФІФА, Англія не допомагала.

Який сенс відкривати трансферне вікно, якщо деякі асоціації та ліги, зокрема, Прем'єр ліга, не дозволяють реєструвати гравців? Це не має сенсу. Це не та допомога, яка нам потрібна", - наводить слова Срни ITV.com.

Нагадаємо, війна в Україні почалася рано вранці 24 лютого, коли РФ приступила до масштабного вторгнення. Український спротив російській агресії триває вже місяць.

Після початку війни на території України Бюро Ради ФІФА провело консультації з УЄФА і прийняло рішення про внесення змін до регламенту ФІФА щодо статусу і трансферу футболістів. Завдяки цьому гравці з УПЛ можуть до кінця сезону виступати за клуби інших чемпіонатів.

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