"Гірники" не змогли обіграти "Селтік" в номінально домашній грі.

У середу, 14 вересня, в рамках другого туру групового турніру Ліги чемпіонів УЄФА донецький "Шахтар" приймав шотландський "Селтік".

Це був номінально домашній матч для "гірників", адже через повномасштабне вторгнення РФ єврокубкові ігри на території України проводити заборонено. Матч "Шахтаря" і "Селтіка" проходив у Варшаві на стадіоні Війська Польського.

Обслуговував зустріч 33-річний Гленн Нюберг зі Швеції. На лініях йому допомагали Махбод Беіджі і Андреас Седерквіст.

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Футболістам "Селтіка" вдалося швидко відкрити рахунок у цій грі. На 10-й хвилині забив японець Рео Хатате. М'яч після зрізки від Бондаренка пролетів над ногою Трубіна.

На 29-й хвилині "гірники" зрівняли рахунок. Михайло Мудрик отримав пас врозріз від Георгія Судакова, виграв забіг на швидкість у захисника і точно направив м'яч у сітку.

"Шахтар" - "Селтік" - 1:1

Голи: Мудрик, 29 - Бондаренко, 11 (автогол)

"Шахтар": Трубін, Конопля, Матвієнко, Бондар, Л. Тейлор, Степаненко, Мудрик, Судаков (Очеретько, 77), Бондаренко (Джурасек,74), Зубков (Траоре, 61), Швед (Петряк, 61)

"Селтік": Харт, Г. Тейлор, Енц, Картер-Вікерс, Юранович, Хатате (Тернбулл, 68), Макгрегор, О'Райлі (Муй, 68), Жота (Абада, 86), Фурухасі (Якумакіс, 68), Хакшабанович (Маеда, 46)

Огляд матчу:

Після двох зіграних матчів в активі "Шахтаря" 4 набраних очки. "Гірники" займають перше місце в групі F, проте "Реал", у якого три очки, свій матч другого туру ЛЧ ще не зіграв. "Селтік" з 1 балом займає третю сходинку, а на останньому місці розташувався "РБ Лейпциг" - 0 очок.

У наступному турі "Шахтар" зіграє проти мадридського "Реала" на виїзді. Гра запланована на 5 жовтня.

Нагадаємо, в першому турі групового раунду Ліги чемпіонів "Шахтар" на виїзді сенсаційно виграв у німецького "РБ Лейпциг" з рахунком 4:1. Шотландський "Селтік" на своєму полі з розгромним рахунком поступився мадридському "Реалу" (0:3).

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