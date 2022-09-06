Голи Мар'яна Шведа, Михайла Мудрика і Лассіни Траоре принесли "гірникам" перемогу.

У вівторок, 6 вересня, в рамках першого туру групового етапу Ліги чемпіонів УЄФА "Шахтар" грав у гостях проти "РБ Лейпциг".

Гра проходила на стадіоні "Ред Булл Арена" в Лейпцигу і завершилася сенсаційною перемогою "Шахтаря". Обслуговував матч португалець Жоау Піньєйру.

Відкрили рахунок у матчі футболісти донецького клубу. На 16-й хвилині гри після грубої помилки воротаря господарів поля забив Мар'ян Швед.

Відео дня

У другому таймі футболістам "Лейпцига" вдалося зрівняти рахунок на табло, на 57-й хвилині забив Мохамед Сімакан. Проте вже через хвилину Мар'ян Швед оформив дубль і вивів "гірників" вперед вдруге.

На 76-й хвилині зустрічі Михайло Мудрик забив третій гол у ворота господарів поля. Крапку в розгромі "Лейпцига" поставив Лассіна Траоре, який забив на 85-й хвилині.

"РБ Лейпциг" - "Шахтар" - 1:4

Голи: Сімакан, 57 - Швед, 16, 58, Мудрик, 76, Траоре, 85

"РБ Лейпциг": Гулачі, Хальстенберг (Раум, 46), Орбан, Діалло, Сімакан, Шлагер (Хенрікс, 70), Лаймер (Айдара, 82), Нкунку, Собослаі, Вернер (Форсберг, 70), Сілва

"Шахтар": Трубін, Конопля, Матвієнко, Бондар, Тейлор, Степаненко, Мудрик, Судаков, Бондаренко (Джурасек, 62), Зубков, Швед (Петряк, 62)

Попередження: Сімакан, 61 - Конопля, 50, Трубін, 60

Відео голів:

Зазначимо, що в паралельному матчі цієї групи мадридський "Реал" на виїзді розгромив шотландський "Селтік". Таким чином, після першого туру у "Шахтаря" і "Реала" по три набраних бали.

У наступному турі групового раунду Ліги чемпіонів "Шахтар" в номінально домашньому матчі зіграє проти "Селтіка", а "Реал" в Мадриді прийме "РБ Лейпциг". Матчі заплановані на 14 вересня.

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