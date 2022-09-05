6 вересня донецький "Шахтар" стартує в новому сезоні Ліги чемпіонів.

У вівторок, 6 вересня, в рамках першого туру групового етапу Ліги чемпіонів УЄФА донецький "Шахтар" зіграє на виїзді проти німецького "РБ Лейпциг".

Обслужить зустріч португалець Жоау Піньєйру. На лініях йому допоможуть співвітчизники Бруну Алвеш Жезуш і Лусіану Майя. Четвертий арбітр теж з Португалії - Антоніу Нобре.

РБ Лейпциг - Шахтар: прогноз букмекерів на матч Ліги чемпіонів

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Напередодні матчу Ліги чемпіонів "гірники" зіграли матч УПЛ проти львівського клубу "Рух". Гра завершилася мінімальною перемогою "Шахтаря" з рахунком 1:0.

"РБ Лейпциг" перед стартом в ЛЧ зіграв матч 5-го туру Бундесліги проти "Айнтрахта". Гра завершилася розгромною поразкою "биків" з рахунком 0:4. Це фіаско додасть ще більше злості німецькому клубу перед грою з "Шахтарем".

Варто відзначити, що "Шахтар" і "РБ Лейпциг" ніколи раніше не перетиналися в офіційних зустрічах і в цьому матчі команди зіграють між собою вперше.

РБ Лейпциг - Шахтар: трансляція

В Україні прямому ефірі матч групи F між "Шахтарем" і "РБ Лейпциг" можна буде подивитися на медіасервісі MEGOGO, а також на платформі Volia TV.

Стартовий свисток пролунає о 22:00 за Києвом.

Додамо, що в групі F крім "Шахтаря" і "РБ Лейпциг" виступають також іспанський "Реал" Мадрид і шотландський "Селтік".

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