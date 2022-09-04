Донецький "Шахтар" стартує в найпрестижнішому клубному турнірі Європи грою проти "РБ Лейпциг".

У вівторок, 6 вересня, в рамках першого туру групового етапу Ліги чемпіонів УЄФА донецький "Шахтар" зіграє в гостях проти німецького "РБ Лейпциг".

Гра пройде на стадіоні "Ред Булл Арена" в Німеччині.

Обслужить зустріч португалець Жоау Піньєйру. На лініях йому допоможуть співвітчизники Бруну Алвеш Жезуш і Лусіану Майя. Четвертий арбітр теж з Португалії - Антоніу Нобре.

Відео дня

"РБ Лейпциг" не дуже вдало стартував у новому сезоні чемпіонату Німеччини з футболу, здобувши за 5 турів всього одну перемогу і двічі зігравши внічию.

У грі проти "Шахтаря", який вважається одним з аутсайдерів цієї групи, у "биків" з'явилася прекрасна можливість здобути перемогу і повернути тим самим прихильність фанатів.

Так, "Лейпциг" не дуже переконливо стартував у Бундеслізі в плані результату, але програвали вони, варто зазначити, досить міцним командам, і при цьому демонстрували якісну гру.

Крім того, атака у "биків" працює дуже добре, так як 3 м'ячі забивали гравці "Лейпцига" у ворота "Баварії" в матчі за Суперкубок Німеччини, а в кубковій зустрічі і зовсім з рахунком 8:0 знищили скромного представника нижніх дивізіонів німецького футболу.

Війна в Україні, яку розв'язала РФ, сильно вдарила по українському футболу і "Шахтар" постраждав чи не найбільше. "Гірники" втратили практично всіх своїх легіонерів, на яких будувалася гра команди. Так, у клубі залишився тільки Лассіна Траоре. Всі інші вирушили або в оренди, або на постійній основі в закордонні клуби.

Також у "Шахтаря" змінився і головний тренер. На місце італійського фахівця Роберто Де Дзербі прийшов хорват Ігор Йовічевіч.

Цього літа "Шахтар" спробував замінити легіонерів, що пішли, досвідченими українськими футболістами. Так, в команду прийшли Олександр Зубков, Іван Петряк, Мар'ян Швед, Андрій Тотовицький, Богдан Михайличенко, Невен Джурасек і Лукас Тейлор.

При всій повазі до цих футболістів, це не той рівень гравців, яких "Шахтар" втратив. Замінити Тете, Додо, Давида Нереса, Майкона, Марлона, Соломона та інших легіонерів повноцінно вони не зможуть.

Саме з цієї причини "Шахтар" і є одним з головних аутсайдерів групи F, де їх суперники також чинний переможець ЛЧ "Реал" Мадрид і шотландський "Селтік".

Враховуючи ситуацію, в якій опинився "Шахтар", вихід в Лігу Європи з цієї групи вже буде відмінним результатом, в той час як вихід в плей-офф Ліги чемпіонів - це вже щось фантастичне.

РБ Лейпциг - Шахтар: прогноз

Букмекери впевнені, що у господарів поля набагато більше шансів на успіх. Перемога "РБ Лейпциг" оцінюється коефіцієнтом 1,22, нічия – 6,80, а перемога "Шахтаря" – 11,50.

Аналітики не сумніваються, що "Лейпциг" зможе забити "гірникам". На цю подію коефіцієнт - 1,03, а коефіцієнт на гол у виконанні "Шахтаря" становить 1,81.

Для обох команд це буде перший єврокубковий поєдинок сезону. Стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом. Крім того, клуби проведуть між собою перший офіційний матч.

Вас також можуть зацікавити новини: