Лассіна Траоре вирішив залишитися в "Шахтарі" незважаючи на війну.

Нападник "Шахтаря" і збірної Буркіна-Фасо Лассіна Траоре розповів, яким бачить своє майбутнє.

21-річний футболіст став єдиним легіонером зі складу "гірників" попереднього сезону, який прийняв рішення залишитися в донецькому клубі, незважаючи на війну.

"Я головою і серцем вибрав повернення в "Шахтар". Тим більше що в той час це було не питання про мене, я повністю був в думках з українським народом. Звичайно, у мене є мрії, і з моменту мого приходу з "Аякса" стало ясно, що це має бути проміжним кроком до більш сильного турніру.

Я, безумовно, відкритий для цього. Але я не думаю, що зараз пора говорити про це, тому що зараз думки людей в "Шахтарі" зайняті чимось іншим, а я повністю зосереджений на останньому етапі реабілітації", – наводить слова Траоре видання De Telegraaf.

Траоре перейшов у Шахтар влітку 2021 року за 10 мільйонів євро але в кінці вересня серйозно травмувався і не грав до кінця сезону. Траоре встиг забити 9 голів у 14 матчах.

Нагадаємо, через розв'язану РФ війну в Україні "Шахтар" втратив практично всіх своїх легіонерів. Так, клуб покинули Давід Нерес, Маркос Антоніо, Тете, Манор Соломон, Маркіньос Сіпріано, Педріньо, Фернандо, Майкон, Додо та інші. Крім того, донецький клуб покинув головний тренер "гірників" Роберто Де Дзербі, а на його місце був запрошений хорватський фахівець Ігор Йовічевіч.

Раніше УНІАН повідомляв, що "Шахтар" оголосив про підписання хорватського півзахисника Невена Джурасека.

Лассіна Траоре: що про нього відомо

Траоре приєднався до "Аякса" в 16-річному віці, а в травні 2019-го року дебютував за клуб з Амстердама.

На його рахунку 31 матч, 12 голів і 12 гольових передач за "Аякс". 7 з них він забив у 12 матчах чемпіонату Нідерландів у сезоні 2020-2021. Також в минулому сезоні в його активі 1 гол в 5 матчах Ліги чемпіонів.

За збірну Буркіна-Фасо Траоре дебютував у 16 років. На даний момент на його рахунку 17 матчів і 7 голів.

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