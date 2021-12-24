Форвард "гірників" зможе повернутися на поле наступного року.

У поєдинку другого туру групового етапу Ліги чемпіонів проти міланського "Інтера" 20-річний форвард "Шахтаря" Лассіна Траоре отримав вкрай важку травму.

Начальник медичної служби "гірників" Артур Глущенко розповів, як просувається відновлення футболіста з Буркіна-Фасо. У своєму коментарі доктор зазначив, що раніше ніколи не бачив подібної травми. Зараз футболістові вже зняли шви і він приступає до процесу реабілітації, проте про повернення на футбольне поле говорити поки дуже рано. Відновлення може зайняти близько семи місяців.

"6 грудня була виконана друга операція внутрішньосуглобова. Там було пошкодження передньої хрестоподібної зв'язки. Реабілітація займе близько шести-семи місяців. Шви зняті, так що до реабілітації він вже приступив. Перші два тижні - в Барселоні, далі за планом.

Читайте такожУкраїнський футболіст знепритомнів після страшного зіткнення з суперником у матчі Кубка Бельгії (відео)Точно таку травму у гравців "Шахтаря" я не пригадаю. Такого пошкодження капсули колінного суглоба я за всю свою кар'єру не бачив. Як ми і говорили, якщо все нормально, то це близько дев'яти місяців", - наводить слова Глущенко канал "Футбол".

Нагадаємо, що Траоре травмував коліно після зіткнення з гравцем "Інтера" Дензелом Дюмфрісом.

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