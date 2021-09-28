В Києві зафіксована безгольова нічия.

Донецький "Шахтар" провів другий матч на груповому етапі Ліги чемпіонів 2021/22. "Гірники" приймали вдома чинного чемпіона Італії - міланський "Інтер".

Зустріч у Києві завершилася з рахунком 0:0.

В першому таймі команди обопільно атакували і демонстрували глядачам активну гру. Манор Соломон і Алан Патрік мали чудові нагоди забити, проте перший трішки не влучив у кут, а другий заметушився в карному майданчику й занадто довго думав перед ударом, що його встигли накрити суперники.

Також в дебюті матчу моторошної травми зазнав форвард донеччан Лассіна Траоре. Це було жахливо: йому на ногу впав латераль "Інтера" Дензел Дюмфріс. Нападника забрали з поля на ношах, а замість нього вийшов Тете.

"Інтер" до перерви теж мав відмінну нагоду "розпечатати" ворота Андрія П'ятова, але Едін Джеко примудрився якимось дивом з метра схибити.

В другому таймі "Шахтар" виглядав активніше та володів ініціативою. Втім, конвертувати мінімальну перевагу в голи "гірники" не змогли. З іншого боку за 5 хвилин до фінального свистка П'ятов був змушений вступити в гру та здійснити два сейви: його потривожили потужними ударами Хоакін Корреа та Стефан де Врей.

"Шахтар" - "Інтер" - 0:0

"Шахтар": П'ятов, Додо, Марлон, Матвієнко, Ісмаїлі (Кривцов, 78), Степаненко, Майкон, Педріньо, Алан Патрік (Марлос, 85), Соломон (Мудрик, 78), Траоре (Тете, 11)

"Інтер": Ханданович, Шкріньяр, де Врей, Бастоні, Дюмфріс, Барелла, Брозович (Чалханоглу, 55), Весіно (Гальярдіні, 82), Дімарко (Перішич, 82), Джеко (Корреа, 55), Лаутаро Мартінес (А. Санчес, 72)

"Шахтар" - "Інтер": підсумки матчу

"Шахтар" набрав перше очко в поточному розіграші ЛЧ. В першому турі "гірники" програли молдавському "Шерифу".

Для "Інтера" це очко також перше, адже вони поступилися "Реалу" в першому турі.

В минулорічному розіграші ЛЧ клуби двічі зустрічалися і обидва рази теж грали з рахунком 0:0.

У 3-му турі "Шахтар" 19 жовтня вдома зіграє проти мадридського "Реала".

Автор: Артем Будрін