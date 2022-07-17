Лассіна Траоре нарешті залікував складну травму.

Нападник донецького "Шахтаря" Лассіна Траоре відновився від важкої травми і повернувся у розташування "гірників".

21-річний форвард збірної Буркіна-Фасо для прес-служби "Шахтаря" повідомив, що він дуже переймається війною РФ проти України.

"Щиро радію, що повернувся в "Шахтар". Було дуже приємно побачити всіх знову. Мені болить за те, що відбувається в Україні. Дуже сильно хвилююсь за усіх українців. Я разом з вами. Сподіваюся, скоро все налагодиться.

Зі всіма тепло привітався. Щасливий бачити й футболістів, й тренерів, й керівництво. Тільки позитивні емоції.

Тренуюсь поки без м’яча. Невдовзі наберу форму. Я повністю відновився. Можу бігати та бити по м’ячу. Не відчуваю жодних проблем.

Познайомився з Ігорем Йовічевічем, але знав про нього й раніше. Ми дуже гарно поспілкувалися. Він чудово знає англійську, проблем з комунікацією не виникне", - сказав Траоре.

Нагадаємо, новим головним тренером "Шахтаря" став хорватський фахівець Ігор Йовічевіч.

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