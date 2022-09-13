"Гірники" приймуть шотландський "Селтік" у Варшаві.

У середу, 14 вересня, в рамках другого туру групового турніру Ліги чемпіонів УЄФА донецький "Шахтар" зіграє проти "Селтіка".

Це буде номінально домашній матч для "гірників", адже через повномасштабне вторгнення РФ єврокубкові ігри на території України проводити заборонено. Матч "Шахтаря" і "Селтіка" пройде у Варшаві на стадіоні Війська Польського.

Шахтар - Селтік: прогноз букмекерів на матч Ліги чемпіонів

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Обслужить зустріч 33-річний Гленн Нюберг зі Швеції. На лініях йому допоможуть Махбод Беіджі і Андреас Седерквіст. Роль четвертого арбітра виконає Мохаммед аль-Хакім.

Шахтар - Селтік: трансляція

В Україні прямому ефірі матч Ліги чемпіонів між донецьким "Шахтарем" і шотландським "Селтіком" можна буде подивитися на медіасервісі MEGOGO, а також на платформі Volia TV.

Початок гри заплановано на 19:45 за київським часом.

Заявка Шахтаря на матч з Селтіком

Голкіпер: Шевченко, Пузанков, Пятов, Трубін

Захисник: Кривцов, Бондар, Михайличенко, Матвієнко, Тейлор, Конопля, Фаріна, Козик

Півзахисник: Степаненко, Тотовицький, Судаков, Швед, Мудрик, Зубков, Криськів, Джурасек, Топалов, Бондаренко, Очеретько, Петряк

Нападник: Траоре, Сікан, Кулаков

Нагадаємо, в першому турі групового раунду Ліги чемпіонів "Шахтар" на виїзді сенсаційно виграв у німецького "РБ Лейпциг" з рахунком 4:1. Шотландський "Селтік" на своєму полі з розгромним рахунком поступився мадридському "Реалу" (0:3).

Після першого туру "Шахтар" посідає перше місце в групі F, випереджаючи "Реал" за додатковими показниками.

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