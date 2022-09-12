У другому турі групового етапу Ліги чемпіонів "Шахтар" поміряється силами з "Селтіком" з Шотландії.

У середу, 14 вересня, в рамках другого туру групового турніру Ліги чемпіонів УЄФА донецький "Шахтар" зіграє проти "Селтіка".

Це буде номінально домашній матч для "гірників", адже через повномасштабне вторгнення РФ єврокубкові ігри на території України проводити заборонено. Матч "Шахтаря" і "Селтіка" пройде у Варшаві на стадіоні Війська Польського.

Обслужить зустріч 33-річний Гленн Нюберг зі Швеції. На лініях йому допоможуть Махбод Беіджі і Андреас Седерквіст. Роль четвертого арбітра виконає Мохаммед аль-Хакім.

Відео дня

У першому турі групового раунду Ліги чемпіонів "Шахтар" на виїзді сенсаційно виграв у німецького "РБ Лейпциг" з рахунком 4:1. Шотландський "Селтік" на своєму полі з розгромним рахунком поступився мадридському "Реалу" (0:3).

Перед матчем з "Селтіком" в рамках чемпіонату УПЛ "Шахтар" грав проти одеського "Чорноморця". Матч вийшов дуже непростим для "гірників", але взяти три очки підопічним Ігора Йовічевіча все ж вдалося. Гра завершилася з рахунком 2:1 на користь "Шахтаря".

"Селтік" перед грою з "Шахтарем" повинен був грати в рамках 7-го туру чемпіонату Шотландії проти "Лівінгстона", проте цей матч був перенесений на невизначений термін через смерть королеви Великобританії Єлизавети II.

Шахтар - Селтік: прогноз

У дуелі українського та шотландського колективів букмекери віддають мінімальну перевагу "Селтіку". Коефіцієнт на перемогу "Шахтаря" в цьому матчі становить 3,20, на нічию – 3,70, а перемога "Селтіка" оцінюється коефіцієнтом – 2,21.

При цьому найбільш вірогідним точним результатом поєдинку аналітики вважають нічию з рахунком 1:1. Коефіцієнт на даний результат - 7,30.

Додамо, що в паралельному матчі цієї групи мадридський "Реал" на своєму полі прийме німецький "РБ Лейпциг".

Після першого туру "Шахтар" посідає перше місце в групі F, випереджаючи "Реал" за додатковими показниками.

Вас також можуть зацікавити новини: