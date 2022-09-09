Матч "Шахтаря" і "Селтіка" можуть перенести у зв'язку з оголошенням жалоби через смерть королеви Єлизавети II.

Матч другого туру групового турніру Ліги чемпіонів між "Шахтарем" і "Селтіком", який був запланований на 14 вересня, УЄФА може перенести на іншу дату.

Причиною тому є смерть королеви Великобританії Єлизавети II, через яку, як очікується, всі розважальні та спортивні заходи в державі будуть скасовані у зв'язку з оголошенням 10-денної жалоби, повідомляє шотландська преса.

Поки деталі ймовірного перенесення матчів Ліги чемпіонів за участю британських і, зокрема, шотландських команд, залишаються невідомими.

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Раніше УНІАН повідомляв, що через смерть Єлизавети II керівництво АПЛ прийняло рішення перенести всі матчі найближчого туру чемпіонату Англії з футболу, які заплановані на 10, 11 і 12 вересня.

Нагадаємо, королева Великобританії і королівств Співдружності Єлизавета II померла 8 вересня у віці 96 років.

Після смерті монарха над Букінгемським палацом був приспущений національний прапор Великої Британії. У країні оголошено 10-денну жалобу.

9 вересня 2015 року королева стала монархом, який правив найдовше в історії Великої Британії. І після цього вона пробула на престолі без 1 дня 7 років.

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