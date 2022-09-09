Королева Єлизавета II померла 8 вересня у віці 96 років.

Найближчі матчі чемпіонату Англії з футболу перенесені через смерть королеви Великобританії Єлизавети II.

Як повідомляє офіційний сайт АПЛ, ігри 7-го туру чемпіонату, які були заплановані на 10, 11 і 12 вересня, відбудуться в іншу дату.

"Ліга і клуби хотіли б віддати данину поваги довгій і непохитній службі Її Величності нашій країні. Як наш найстаріший монарх, вона була джерелом натхнення і залишила після себе неймовірну спадщину після життя.

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Це надзвичайно сумний час не тільки для нації, але і для мільйонів людей по всьому світу, які захоплювалися нею. Ми приєднуємося до всіх, хто сумує про її смерть", – заявив глава АПЛ Річард Мастерс.

Як повідомляв УНІАН, 8 вересня у віці 96 років померла королева Великобританії і королівств Співдружності Єлизавета II.

Після смерті монарха над Букінгемським палацом був приспущений національний прапор Великої Британії. У країні оголошено 10-денну жалобу.

9 вересня 2015 року королева стала монархом, який правив найдовше в історії Великої Британії. І після цього вона пробула на престолі без 1 дня 7 років.

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