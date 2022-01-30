"Ньюкасл" заплатив солідні гроші за футболіста "Ліона".

Англійський "Ньюкасл" оформив трансфер футболіста французького "Ліона" і збірної Бразилії Бруно Гімараеса.

Про це повідомляє офіційний сайт англійського клубу.

24-річний бразилець підписав з "сороками" контракт до червня 2026 року. Він взяв собі 39-й номер.

За даними журналіста Фабріціо Романо, трансфер футболіста обійшовся англійському клубу приблизно в 50 мільйонів євро з урахуванням бонусів. Також "Ньюкасл" повинен буде виплатити "Ліону" 20% з майбутнього перепродажу хавбека.

Відзначається, що 50 мільйонів євро - рекордна сума трансферу в клубній історії "Ньюкасла". Раніше максимальну суму "сороки" віддавали за перехід бразильця Жоелінтона з "Хоффенхайма" (44 млн євро).

Бруно Гімараес став третім січневим придбанням "Ньюкасла" після захисника Кірана Тріпп'єра і нападника Кріса Вуда.

Читайте такожСкандал в Англії: модель звинуватила відомого футболіста в насильстві, показавши побої (відео)Нагадаємо, "Ньюкасл" перейшов у володіння фонду державних інвестицій уряду Саудівської Аравії (PIF – Public Investment Fund). Найбагатший формально приватний фонд у світі придбав "Ньюкасл" за 360 млн євро. Фонд очолює наслідний принц Мохамед бен Салман.

Як повідомляють британські ЗМІ, статки нових власників "сорок" оцінюються приблизно в 320 мільярдів фунтів, що в 14 разів більше статків нинішнього власника "Манчестер Сіті", який вважався до цього найбагатшим власником футбольного клубу в світі.

У поточному сезоні "Ньюкасл" займає 18-е місце в чемпіонаті Англії.

Бруно Гімараес: кар'єра